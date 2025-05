Ο Σαλάχ συγκρίνει Σλοτ με Κλοπ και αποθεώνει…

Η πρώτη χρονιά του Άρνε Σλοτ στην τεχνική ηγεσία της Λίβερπουλ κρίνεται επιτυχημένη καθώς ο Ολλανδός τεχνικός οδήγησε τους «κόκκινους» στην κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ και μάλιστα με χαρακτηριστική άνεση.

Η αποστολή του Ολλανδού δεν ήταν εύκολη, καθώς διαδέχθηκε στον πάγκο της αγγλικής ομάδας τον Γιούργκεν Κλοπ και όλοι γνωρίζουν πόσο αγαπητός είναι ο Γερμανός στις τάξεις των οπαδών του συλλόγου.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της Λίβερπουλ στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος ήταν δίχως άλλο ο Μοχάμεντ Σαλάχ, με τον Αιγύπτιο σέντερ φορ να πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Ο Αφρικανός στράικερ, που πριν λίγο καιρό ανανέωσε την συνεργασία του με την Λίβερπουλ, μίλησε για τον Σλοτ και τον Κλοπ, αναφέρθηκε στις διαφορές που έχουν και αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι αποθέωσε τον Ολλανδό προπονητή.

«Η μεγάλη διαφορά του Σλοτ με τον Κλοπ είναι η προσοχή που δίνει ο Σλοτ και στην παραμικρή λεπτομέρεια αλλά και ο τρόπος με τον οποίο αλλάζει πράγματα ο Ολλανδός.

Ο Σλοτ έχει μια ευελιξία σε ότι αφορά τις αποφάσεις του και δεν σκέφτεται πολύ αν πρέπει ν’ αλλάξει κάτι στο πλάνο ή στην φιλοσοφία του.

