Η πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία, η οποία παραιτήθηκε τον Απρίλιο, δήλωσε πως εγκατέλειψε τη θέση της επειδή διαφωνούσε με την εξωτερική πολιτική του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Μπρίτζετ Μπρινκ, η οποία διετέλεσε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ουκρανία από τον Μάιο του 2022 μέχρι την παραίτησή της τον περασμένο μήνα, εξήγησε για πρώτη φορά τους λόγους της αποχώρησής της σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύεται σήμερα στην Detroit Free Press.

Η Μπρινκ επικρίνει τον Τραμπ επειδή άσκησε πιέσεις στην Ουκρανία και όχι στη Ρωσία.

