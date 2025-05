ΗΠΑ: Υπό έρευνα ο πρώην διευθυντής του FBI – Η κυβέρνηση τον καταγγέλλει για απειλή σε βάρος του Τραμπ

Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη πως διενεργούν έρευνα για την «απειλή» που διατύπωσε κατ’ αυτές εναντίον του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο Τζέιμς Κόμι, ο πρώην διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), μαύρο πρόβατο για τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο εδώ και χρόνια.

Σε ανάρτησή του στο Instagram που πλέον έχει διαγραφτεί, ο Τζέιμς Κόμι μοιράστηκε φωτογραφία στην οποία εικονίζονται κοχύλια που σχηματίζουν το μήνυμα «86 47» στην άμμο.

Ο πρώτος αριθμός ενίοτε χρησιμοποιείται όταν θέλει κανείς να εκφράσει την επιθυμία να φύγει, ως ακόμη και να σκοτωθεί κάποιος άλλος. Ο δεύτερος προφανώς παραπέμπει στον Ντόναλντ Τραμπ, τον (45ο και) 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το AFP.

«Ο ατιμασμένος πρώην διευθυντής του FBI Τζέιμς Κόμι μόλις κάλεσε να δολοφονηθεί ο πρόεδρος Τραμπ», εξεμάνη μέσω X η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ.

Πρόσθεσε ότι το υπουργείο της και η Secret Service, η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την προστασία του αρχηγού του αμερικανικού κράτους, «ερευνούν την απειλή αυτή και θα αντιδράσουν όπως αρμόζει».

Το μήνυμα αυτό «είναι βαθιά ανησυχητικό για όλους μας και το παίρνουμε σοβαρά», σχολίασε, επίσης μέσω X, ο Τέιλορ Μπούντοβιτς, αναπληρωτής γενικός γραμματέας (ή «προσωπάρχης») του Λευκού Οίκου.

