Η νέα ταινία της οσκαρικής Μάικι Μάντισον – Η ιστορία μιας οδοντιάτρου που αποπλανάται από μια γοργόνα

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Μάικι Μάντισον έχει κλείσει το επόμενο κινηματογραφικό της πρότζεκτ, μετά την εμφάνισή της στην κωμωδία-δράμα Anora του Σον Μπέικερ που της χάρισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου απέναντι στο φαβορί Ντέμι Μουρ.

Η «ουρανοκατέβατη» Μάντισον θα πρωταγωνιστήσει στο πλευρό της Κίρστεν Ντανστ στην ταινία Reptilia, μια νέα ταινία του Κολομβιανού-Εκουαδοριανού σκηνοθέτη Alejandro Landes Echavarría.

Βασισμένη σε σενάριο των Landes Echavarría και Duke Merriman, η ταινία επικεντρώνεται σε μία οδοντίατρο που «παρασύρεται από μια μυστηριώδη γοργόνα στον σκοτεινό και υγρό υπόκοσμο του εμπορίου εξωτικών ζώων της Φλόριντα».

Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί ποιον ρόλο θα υποδυθεί η Μάντισον ή η Ντανστ.

Mikey Madison and Kirsten Dunst to star in ‘REPTILIA’ from director Alejandro Landes Echavarría.

