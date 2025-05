Ουκρανές γυναίκες ποζάρουν στο φακό του Playboy με τα σημάδια που τους άφησε ο πόλεμος [εικόνες]

Γυναίκες στρατιώτες αλλά και πολίτες που υπέστησαν τραυματισμούς και ακρωτηριασμούς ως αποτέλεσμα του ρωσο-ουκρανικού πολέμου έλαβαν μέρος σε φωτογράφιση για το Playboy της Ουκρανίας.

Το περιοδικό κυκλοφόρησε μια ειδική έκδοση με το φωτογραφικό πρόγραμμα Beauty with Scars (ομορφιά με σημάδια), το οποίο αφηγείται τις ιστορίες γυναικών που επέζησαν από τον πόλεμο, τον τραυματισμό και την αποκατάσταση.

«Αυτή η ομορφιά είναι για να εμπνεύσει», έγραψε το Playboy

Στο τεύχος παρουσιάζονται οι στρατιωτικές γυναίκες Anastasiia Savka, γνωστή και ως Phoenix, Yana Zalevska, γνωστή και ως Multyk, και Kristina Sanina, καθώς και οι τραυματισμένες πολίτες Nadiia Oksiuta και Olha Diatliuk.

Τις φωτογραφίες τράβηξε ο γνωστός φωτογράφος Kostiantyn Liberov.

Οι δημιουργοί του προγράμματος Beauty with Scars δήλωσαν ότι στόχος του τεύχους ήταν να αναδείξουν τη γυναικεία δύναμη και ομορφιά που «δεν εξαφανίζονται μετά τον τραυματισμό» και να βοηθήσουν τις γυναίκες να αγκαλιάσουν τον εαυτό τους μετά τον τραυματισμό.

«Κοιτάζουν στο φακό και στον καθρέφτη για να πουν “Είμαι εδώ. Είμαι όμορφη και αξίζω την αγάπη”. Αυτή η ομορφιά δεν είναι για σύγκριση. Είναι για να εμπνεύσει”, έγραψε το Playboy.

Το πρότζεκτ επιδιώκει να επανεξετάσει την έννοια της γυναικείας ομορφιάς μετά από τραυματισμό και να δώσει ορατότητα σε όσους έχουν υποστεί πόλεμο.

Για τη φωτογράφιση, οι γυναίκες φορούσαν φορέματα ουκρανών σχεδιαστών και κοσμήματα από τη συλλογή Love Is Worth Everything του προγράμματος We Are of One Blood.

Ποιες είναι οι γυναίκες

H Anastasiia Savka από το Λβίβ είναι ελεύθερος σκοπευτής.

Πριν από τον πόλεμο πλήρους κλίμακας, μεγάλωσε τον γιο της Yarema και εργαζόταν σε ένα σαλόνι εξυπηρέτησης αυτοκινήτων. Μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έγινε ελεύθερος σκοπευτής στην 118η Ταξιαρχία.

Στις 28 Νοεμβρίου 2023, η Αναστασία χτύπησε νάρκη στο μέτωπο της Ζαπορίζια και έχασε το πόδι της. Αργότερα, προσαρμόστηκε στη χρήση προσθετικού μέλους.

Το καλοκαίρι του 2024, η Anastasiia αρραβωνιάστηκε τον βετεράνο Oleksii Levchenko, τον οποίο γνώρισε κατά τη διάρκεια της αποκατάστασής της σε ειδικό κέντρο.

Η Yana Zalevska, με το ψευδώνυμο Multyk, είναι χειριστής FPV drone στην 59η ξεχωριστή μηχανοκίνητη ταξιαρχία πεζικού.

Πριν από την εισβολή πλήρους κλίμακας, ζούσε στην πόλη Χέρσον, βρισκόταν σε άδεια μητρότητας και σπούδαζε για να γίνει θεραπεύτρια μασάζ. Αφού έζησε υπό κατοχή για 1,5 μήνα, αποφάσισε να καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η Yana υπηρέτησε ως στρατιωτική δημοσιογράφος, γιατρός μάχης και αργότερα μετεκπαιδεύτηκε ως χειριστής μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Στις 4 Αυγούστου 2024, η Yana υπέστη σοβαρά τραύματα σε μια ρωσική επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους – θραύσματα τραυμάτισαν το πρόσωπο και το σώμα της. Ωστόσο, σκοπεύει να επιστρέψει στην υπηρεσία της μετά από αποκατάσταση.

Η Kristina Sanina είναι λοχαγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, βετεράνος και μητέρα μιας μικρής κόρης.

Έχασε και τα δύο της πόδια και τώρα υποβάλλεται σε αποκατάσταση, όπου υποστηρίζει και άλλους τραυματισμένους στρατιώτες.

Η Kristina έγινε η πρώτη γυναίκα στην Ουκρανία που έλαβε προσθετική με τη μέθοδο της οστεοενσωμάτωσης, όπου ένα εμφύτευμα τιτανίου εισάγεται στο οστό.

Η Olha Diatliuk από την πόλη Vinnytsia είναι επιχειρηματίας, μητέρα δύο παιδιών και χήρα πεσόντος στρατιώτη. Επέζησε από την πυραυλική επίθεση στη Vinnytsia στις 14 Ιουλίου 2022.

Η Olha τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στο Σπίτι των Αξιωματικών και σε νοσοκομείο στο κέντρο της Vinnytsia.

Κατάφερε να διαφύγει από το φλεγόμενο κτίριο και επέζησε, έχοντας υποστεί σοβαρά εγκαύματα, κατάγματα πλευρών και μια θλάση. Η Olha υποβλήθηκε σε μακροχρόνια θεραπεία και αποκατάσταση μέσω του φιλανθρωπικού προγράμματος Unburned.

Τον Αύγουστο του 2023, ο σύζυγός της Yurii Diatliuk, στρατιώτης της 95ης Ταξιαρχίας Αεροπορικής Επίθεσης, σκοτώθηκε σε μάχη στην περιοχή του Ντόνετσκ. Έκτοτε, η Olha υποστηρίζει άλλες γυναίκες που έχασαν τους συντρόφους τους στον πόλεμο.

Η Nadiia Oksiuta είναι βιντεογράφος, δημιουργός περιεχομένου και μητέρα μιας μικρής κόρης.

Στις 18 Ιανουαρίου 2023, η Nadiia πήγαινε την κόρη της στον παιδικό σταθμό στην πόλη Brovary της περιφέρειας του Κιέβου, όταν βρέθηκαν κοντά στον τόπο συντριβής του ελικοπτέρου που σκότωσε την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας.

Τόσο η Nadiia όσο και η κόρη της υπέστησαν εγκαύματα στο πρόσωπο και τα άκρα τους. Υποβλήθηκαν σε μακροχρόνια θεραπεία αρχικά στο Κίεβο και το Λβίβ και αργότερα στην Αυστρία.

Η Nadiia εντάχθηκε αργότερα στο φιλανθρωπικό πρόγραμμα Unburned, όπου οι γιατροί συνεχίζουν να τη βοηθούν να βελτιώσει την κατάσταση των ουλών της.

«Είμαστε ζωντανοί – αυτό είναι που έχει σημασία. Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια που είπα στην κόρη μου Alisa πριν από δύο χρόνια αφού γλιτώσαμε από τη φωτιά», έγραψε η Nadiia. «Πολλοί άνθρωποι λένε ότι ήταν τα δεύτερα γενέθλιά μας… Για μένα ήταν μια δύσκολη μέρα. Αλλά δεν τα παράτησα, δεν έσβησα. Αυτή η τραγωδία δεν με λύγισε. Αποδέχτηκα τον εαυτό μου, την εμφάνισή μου και την κατάστασή μου. Δείχνω στην Αλίσα με το παράδειγμά μου ότι όλα θα πάνε καλά».