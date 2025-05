Ο Τομ Κρουζ αποκαλύπτει ποια είδη ταινιών θέλει να κάνει στο μέλλον

Συζητώντας για την πολύχρονη καριέρα του με την τηλεοπτική παρουσιάστρια Ίντιθ Μπόουμαν στο Λονδίνο την Κυριακή 11 Μαΐου, ο Τομ Κρουζ αποκάλυψε ότι τα μιούζικαλ είναι ανάμεσα στα είδη που ονειρεύεται να ασχοληθεί στο μέλλον.

Η συνομιλία αυτή έρχεται πριν ο Κρουζ λάβει τιμητική υποτροφία του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου το βράδυ της Δευτέρας, ενώ στη συνέχεια ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός θα μεταβεί στο Φεστιβάλ Καννών για την παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Επικίνδυνη Αποστολή: Η Έσχατη Τιμωρία».

«Σίγουρα ένα μιούζικαλ. Οπωσδήποτε, μιούζικαλ», δήλωσε ο ηθοποιός στην Μπάουμαν, σύμφωνα με το περιοδικό People. «Ξέρετε, [και] δράματα, [και] περιπέτειες δράσης. Είναι ατελείωτα [όσα θέλω]. Οι στόχοι μου είναι ατελείωτοι».

«Ποτέ δεν θα έβαζε τον εαυτό του σε κίνδυνο»

Ο Κρουζ δεν είναι άπειρος όσον αφορά το είδος του μιούζικαλ: το 2012 πρωταγωνίστησε στη μουσική κωμωδία «Ροκ για Πάντα» μαζί με τους Ράσελ Μπραντ, Άλεκ Μπάλντουιν, Πολ Τζιαμάτι, Τζουλιάν Χοφ, Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, Μάλιν Άκερμαν, Μαίρη Τζ. Μπλάιτζ και Μπράιαν Κράνστον.

Βασισμένο στο μιούζικαλ «Ροκ για Πάντα» του Broadway από τον D’Arienzo, στην κινηματογραφική εκδοχή ο Κρουζ υποδύεται τον μουσικό Στέισι Τζαξ και ερμηνεύει ροκ μπαλάντες όπως το «Pour Some Sugar On Me» των Def Leppard και το «Wanted Dead or Alive» των Bon Jovi.

Ο σκηνοθέτης Άνταμ Σάνκμαν δήλωσε ότι ήξερε ότι ο Τομ Κρουζ θα ταίριαζε για τον ρόλο «μετά το πρώτο μάθημα φωνητικής».

«Το θέμα με τον Τομ Κρουζ είναι το εξής: Ήξερα βαθιά μέσα μου ότι ποτέ δεν θα έβαζε τον εαυτό του σε κίνδυνο για να αναλάβει έναν ρόλο αν δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να αποδώσει», δήλωσε ο Σάνκμαν στο Entertainment Weekly το 2011.

«Οπότε, όταν κάναμε την πρώτη μας πρόβα, κοιταχτήκαμε και είπαμε: ‘Αυτό θα πετύχει!’. Και ουσιαστικά χορεύαμε στο σαλόνι και πανηγυρίζαμε ο ένας για τον άλλον, επειδή έχει πραγματικά μια φανταστική φωνή», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: People