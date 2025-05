Τομ Κρουζ – Άνα ντε Άρμας: Η νέα κοινή εμφάνιση τους και η βόλτα με το ελικόπετρο

Νέα σελίδα στην προσωπική ζωή του Τομ Κρουζ, φέρνει η παρουσία της Άνα ντε Άρμας.

Η Ισπανοκουβανή ηθοποιός, για την ερμηνεία της ως νοσοκόμα Marta Cabrera στην ταινία μυστηρίου Knives Out το 201), ήταν υποψήφια για το Βραβείο Χρυσής Σφαίρας Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε κωμωδία ή μιούζικαλ και κέρδισε το βραβείο Saturn για τον καλύτερο δεύτερο γυναικείο ρόλο .

Στη συνέχεια έπαιξε το κορίτσι του Μποντ, την Παλόμα, στην ταινία του Τζέιμς Μποντ No Time to Die (2021) και απέσπασε επαίνους για την ερμηνεία της Μέριλιν Μονρόε στην ταινία Blonde (2022).

Στις 30 Απριλίου, η όμορφη ηθοποιός είχε γενέθλια, συμπλήρωσε τα 37 χρόνια της και ο Τομ Κρουζ θέλησε να της κάνει δώρο μια βόλτα με ελικόπτερο. Μάλιστα οι παπαράτσι τους «συνέλαβαν» στο Λονδίνο, με τον 62χρονο ηθοποιό, να πιλοτάρει ο ίδιος το ελικόπτερο.

Δεν είναι η πρώτη βόλτα που κάνουν παρέα. Πριν από λίγους μήνες, οι δύο τους έκαναν μία κοινή εμφάνιση στο Σόχο του Λονδίνου, που πυροδότησε τις φήμες ότι είναι ζευγάρι και εθεάθησαν για ακόμη μία φορά μαζί, ενώ έφταναν στις 14 Μαρτίουστο London Heliport.

Ωστόσο κανείς από τους δύο καλλιτέχνες δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει αν είναι ζευγάρι.

