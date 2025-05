Η Χαμάς απελευθέρωσε τον Ισραηλινοαμερικανό όμηρο Ίνταν Αλεξάντερ, όπως είχε προαναγγελθεί.

Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο, ο 21χρονος όμηρος παραδόθηκε στον Ερυθρό Σταυρό στη βόρεια Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Δείτε βίντεο:

Breaking | Al-Qassam Brigades hand over the American-Israeli captive Edan Alexander to the International Red Cross in northern Khan Younis, southern Gaza Strip. pic.twitter.com/y90bxvNcvc

