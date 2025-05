«Οριστικό deal της Μπαρτσελόνα με τον Φλικ για νέο συμβόλαιο έως το 2027»

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε για τέταρτη φορά της Ρεάλ Μαδρίτης φέτος με 4-3 και υπέγραψε την απόλυτη κυριαρχία της επί της «Βασίλισσας» και πλέον αναζητά άλλη μία νίκη για να κλειδώσει το εγχώριο τρεμπλ, μιας και αποκλείστηκε από τον τελικό του Champions League.

Η φετινή εξαιρετική πορεία των Καταλανών φέρει αναμφίβολα την υπογραφή του Χάνσι Φλικ, ο οποίος μεταμόρφωσε τους «μπλαουγκράνα» και τους έκανε να παίζουν ίσως το κορυφαίο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη.

Ο Γερμανός τεχνικός είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Μπαρτσελόνα, κάτι που σημαίνει πως έχει έναν ακόμη χρόνο. Ωστόσο, μετά από νέα συνάντηση με τη διοίκηση, ο Φλικ συμφώνησε σε όλα με τον σύλλογο και επεκτείνει το συμβόλαιό του για έναν ακόμη χρόνο, ως το καλοκαίρι του 2027. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter.

🚨🔵🔴 Hansi Flick has agreed on every detail of new deal at Barcelona valid until June 2027.

It’s all done and set to be sealed this month with formal signature, but already approved with contract drafts.

Official soon. One more year for Flick at Barça. pic.twitter.com/pOowwUDZfH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2025