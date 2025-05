Παράπονα Φλικ για τη διαιτησία: «Κάθε απόφαση πήγε στην πλευρά της Ίντερ»

Η Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ έφτασε μια ανάσα από τον πρώτο της τελικό Champions League μετά από δέκα χρόνια, όμως ηττήθηκε με 4-3 -στην παράταση- από την Ίντερ στο Μιλάνο.

Το 3-2 του Ραφίνια στο 87′ έμοιαζε να «κλειδώνει» την πρόκριση για τους «μπλαουγκράνα», όμως ο Φραντσέσκο Ατσέρμπι ισοφάρισε στο 93′ και έστειλε το ματς στην παράταση, όπου ο Φρατέζι σφράγισε την ανατροπή με το τέταρτο γκολ της Ίντερ. Αυτό το γκολ της ισοφάρισης, όμως, έχει σηκώσει πολλή κουβέντα στα social media, με τους οπαδούς της Μπαρτσελόνα να θυμίζουν -με βίντεο- την… αγάπη του διαιτητή Βαρτσίνιακ για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γερμανός τεχνικός με τη σειρά του, δεν παρέλειψε να σταθεί στις αποφάσεις του Πολωνού ρέφερι, αφήνοντας σαφείς αιχμές για την διαιτησία.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Χάνσι Φιλικ: «Δεν θέλω να μιλήσω πολύ για τη διαιτησία, αλλά κάθε 50-50 απόφαση πήγε προς την πλευρά της Ίντερ. Είμαι απογοητευμένος, αλλά όχι από την ομάδα μου. Προσπάθησαν τα πάντα. Είμαστε εκτός, αλλά θα ξαναπροσπαθήσουμε του χρόνου.

🚨🛑 Hansi Flick: “Every 50/50 decision that the ref had, he called it in Inter’s favor. This makes me sad”. pic.twitter.com/7yNNJJqvyi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 6, 2025