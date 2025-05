Η ισοφάριση της Ίντερ κόντρα στη Μπαρτσελόνα, ο διαιτητής Μαρτσίνιακ και το… σήμα της Ρεάλ (vids)

Η Ίντερ προκρίθηκε στον τελικό του Champions League μετά την επική πρόκριση στο «Μεάτσα» και το 4-3 επί της Μπαρτσελόνα. Οι «νερατζούρι» κατάφεραν να ισοφαρίσουν αρχικά στο 90+3′ και να στείλουν το ματς στην παράταση, με ένα γκολ το οποίο φαίνεται ωστόσο να ξεκινά από φάουλ του Ντάμφρις πάνω στον Μαρτίν. Στην εξέλιξη της φάσης ο Ατσέρμπι είναι αυτός που γράφει το 3-3, όμως το βίντεο δείχνει ότι ίσως η φάση θα έπρεπε τουλάχιστον να τσεκαριστεί από το VAR.

On no account this shouldn’t be blown as a foul. Very poor officiating from the ref/var. https://t.co/uxkKWK9fYo pic.twitter.com/uWEDmvA0DM

that this wasn’t a foul and this lead to a loss of possession near our box and a 90+3 minute equalizer for inter pic.twitter.com/igAI80YtQJ

Σε κάθε περίπτωση, παρά τις… καταγγελίες των οπαδών των «μπλαουγκράνα» στα social media, ο ρέφερι του αγώνα, ο Πολωνός Σιμόν Μαρτσίνιακ άφησε την φάση να εξελιχθεί, με την γνωστή κατάληξη του αγώνα και την ιστορική πρόκριση της ομάδας του Σιμόνε Ιντσάγκι. Βεβαίως, κάπου εκεί εμφανίστηκε και ένα… άλλου είδους βίντεο, σχετικά με τον διαιτητή του αγώνα, το οποίο κάνει τον γύρω του διαδικτύου από το βράδυ της Τρίτης. Σε αυτό, φαίνεται ο Μαρτσίνιακ να… κυκλοφορεί φορώντας τσαντάκι με το σήμερα της μισητής αντιπάλου της Μπαρτσελόνα, της Ρεάλ Μαδρίτης!

🎥 MUST WATCH: Two years ago Szymon Marciniak (referee for UCL Semi Finals) was filmed with bag branded by a Real Madrid logo.

Bookmark this video if something goes haywire by his decision then we know the reason.

pic.twitter.com/o7FO4DvTUC

