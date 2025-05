Γιαμάλ: «Είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή – Θέλαμε πολύ τη νίκη με τη Ρεάλ» (pics)

Η εκπληκτική Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ νίκησε τη Ρεάλ με 4-3 στο «Μονζουίκ» για την 35η αγωνιστική της La Liga και «ξέφυγε» με επτά βαθμούς από τους «Μαδριλένους» τρεις στροφές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος. Ο Λαμίν Γιαμάλ σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, στάθηκε στην νίκη αυτή, τονίζοντας πως για αυτόν είναι μια πολύ ξεχωριστή στιγμή.

Παράλληλα, ο Ισπανός επιθετικός των «Μπλαουγκράνα» στάθηκε στην αντίδραση που έπρεπε να βγάλει η ομάδα του μετά τον αποκλεισμό από την Ίντερ.

«Ήταν ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι προφανώς. Θέλαμε να ανακάμψουμε μπροστά στους δικούς μας οπαδούς μετά από όσα συνέβησαν στο Champions League.

🚨🏆 Lamine Yamal: “I told my mother that there is a new Champions League season every year… and we will keep fighting for it”. pic.twitter.com/rMMsGVbJ55

