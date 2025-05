Έπος: Τουρίστριες δεν αναγνώρισαν τον Λαμίν Γιαμάλ και του ζήτησαν να τις βγάλει φωτογραφία

Ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο, παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 17 ετών, ενώ αποτελεί ήδη ένα από τα πλέον δημοφιλή πρόσωπα του ποδοσφαίρου. Ο νεαρός σταρ της Μπαρτσελόνα πραγματοποιεί μια μυθική σεζόν με τους μπλαουγκράνα, κατέκτησε το περασμένο καλοκαίρι το Euro με την εθνική Ισπανίας γράφοντας ιστορία, όμως βίωσε μια απίθανη στιγμή στους δρόμους της Βαρκελώνης.

Ο Γιαμάλ είχε τελειώσει το δείπνο του με φίλους σε εστιατόριο της πόλης και επέστρεφε, όταν μια παρέα τουριστριών τον πλησίασε για να του ζητήσει να τις βγάλει φωτογραφία. Το απίθανο είναι ότι οι τουρίστριες που του ζήτησαν να τις βγάλει φωτογραφία δεν τον αναγνώρισαν, την ώρα που όλοι οι υπόλοιποι γύρω είχαν «τρελαθεί» από την παρουσία του.

Αξίζει να σημειωθεί πως χωρίς να αντιληφθούν ποιος είναι, μία από αυτές τον ρώτησε πώς τον λένε. Ο Γιαμάλ, αστειευόμενος, απάντησε «Ράιαν».

A group of girls went out to a restaurant and asked Lamine Yamal to take their picture without knowing who he was. 💀 pic.twitter.com/zECJBQa6CI

— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) May 10, 2025