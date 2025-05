Γερμανία: Το Βερολίνο παύει να δημοσιοποιεί λεπτομέρειες της στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία

Η γερμανική κυβέρνηση θα σταματήσει να δημοσιοποιεί λεπτομέρειες της στρατιωτικής βοήθειας που παρέχει στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, κατά την επίσκεψη που πραγματοποίησε στο Κίεβο, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Πηγές που έχουν γνώση του θέματος είχαν δηλώσει νωρίτερα στο πρακτορείο Reuters ότι η δημόσια ενημέρωση για την παράδοση οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία θα πρέπει να περιοριστεί ώστε να επιτευχθεί «στρατηγική ασάφεια» και να μην χρησιμοποιείται ως στρατηγικό πλεονέκτημα από τη Ρωσία.

«Υπό την ηγεσία μου, η συζήτηση περί παραδόσεων όπλων, το διαμέτρημά τους, τα οπλικά συστήματα και ούτω καθεξής δεν θα γίνεται δημοσίως» είπε ο Μερτς μιλώντας στα τηλεοπτικά κανάλι RTL/ntv στο Κίεβο.

