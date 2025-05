Η Αλβανία, οι κρίσιμες κάλπες με το βλέμμα στην ΕΕ και ο παράγοντας MAGA

Ενδέκατες από την πτώση του καθεστώτος Χότζα το 1991, πρώτες από την επίσημη έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ, οι βουλευτικές εκλογές αυτής της Κυριακής (11/5) στην Αλβανία έχουν κομβική σημασία, νέα δεδομένα, αλλά και μια ισχυρή δόση… déjà vu.

Οι βασικοί αντίπαλοι στις κάλπες είναι κυρίαρχοι εδώ και χρόνια στην κεντρική πολιτική σκηνή της βαλκανικής χώρας, όπου η διαφθορά παραμένει ενδημική.

Από τη μια είναι ο 60χρονος Σοσιαλιστής πρωθυπουργός Έντι Ράμα -που βρίσκεται στην εξουσία από το 2013 και διεκδικεί μια τέταρτη θητεία, διατηρώντας άνετο προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις- από την άλλη είναι ο κεντροδεξιός πρώην πρόεδρος και πρώην πρωθυπουργός Σαλί Μπερίσα, ετών 80.

Τόσο το κυβερνών Σοσιαλιστικό Κόμμα, όσο και το Δημοκρατικό Κόμμα της αντιπολίτευσης έχουν υποψηφίους στις λίστες τους που βρίσκονται σήμερα υπό έρευνα από την Ειδική Δομή Καταπολέμησης της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (SPAK) της Αλβανίας.

Ως εκ τούτου οι καταγγελίες -από κατάχρηση δημόσιου χρήματος, μέχρι διασυνδέσεις με το οργανωμένο έγκλημα- περίσσευαν σε μια προεκλογική περίοδο ακραία πολωμένη.

Με βασικό διακύβευμα της κάλπης την κατεύθυνση της χώρας, ο Έντι Ράμα εμφανίζεται ως ο εγγυητής της ένταξης στην ΕΕ και ο Σαλί Μπερίσα ως «ο εταίρος των ΗΠΑ στην Αλβανία» στην εποχή Τραμπ 2.0.

Αυτά, ενώ είναι γνωστή η απέχθεια που τρέφει ο 47ος Αμερικανός πρόεδρος για την ΕΕ ως μπλοκ, σε αντίθεση με μεμονωμένα κράτη-μέλη της, που έχουν ήδη ηγεσίες σε ιδεολογική συγγένεια με το τραμπικό κίνημα MAGA («Κάντε την Αμερική Σπουδαία Ξανά»)…

«2030: Η Αλβανία στην ΕΕ μόνο με τον Έντι και τους Σοσιαλιστές» είναι το κεντρικό προεκλογικό σύνθημα του κυβερνώντος κόμματος.

Αποτυπώνει την υπόσχεση του πρωθυπουργού Ράμα για ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων μέχρι το 2027 και πλήρη ένταξη της Αλβανίας στην ΕΕ έως το τέλος της δεκαετίας.

Πολλοί θεωρούν τον στόχο δύσκολα επιτεύξιμο, καθώς ο δρόμος είναι ακόμη πολύ μακρύς για τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις.

Ο 60χρονος Ράμα προτιμά να τονίζει τη σημασία της ευθυγράμμισης με τις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Καταγγέλλεται ωστόσο για υπερσυγκεντρωτισμό της εξουσίας, παραβίαση των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας και υπονόμευση του κράτους δικαίου.

Στο μεσοδιάστημα, κλείνει το «μάτι» στην ΕΕ μέσω της διμερούς συμφωνίας για το μεταναστευτικό με τη μεταφασίστρια Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, εξυπηρετεί την Ουάσιγκτον φιλοξενώντας στα αλβανικά εδάφη Αφγανούς πρόσφυγες που περιμένουν (μάταια) έκδοση βίζας στις ΗΠΑ και διατηρεί πολύ στενούς δεσμούς με την Τουρκία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο 80χρονος Σαλί Μπερίσα -μέχρι πρότινος σε κατ’ οίκον περιορισμό για διαφθορά- υπόσχεται να κάνει «Σπουδαία» την Αλβανία.

Σε αυτές τις κάλπες, άλλωστε, το κόμμα του είναι επικεφαλής της αντιπολιτευόμενης «Συμμαχίας για μια Σπουδαία Αλβανία» (ASHM) -πρακτικά μιας εκδοχής MAGA αλά αλβανικά.

Όχι τυχαία, επικεφαλής στρατηγικής της προεκλογικής εκστρατείας του Δημοκρατικού Κόμματος είναι ο Αμερικανός Κρις ΛαΤσιβίτα, αρχιτέκτονας της επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2024.

Υπό καθεστώς κυρώσεων σήμερα στις ΗΠΑ (και στη Βρετανία), χαρακτηρισμένος ως «persona non grata» από την προηγούμενη κυβέρνηση Μπάιντεν, ο Μπερίσα παρουσιάζει τον εαυτό του ως θύμα πολιτικής δίωξης.

Παραλληλίζει την κατάστασή του με αυτή του Ντόναλντ Τραμπ και κατηγορεί τον Ράμα ως «μαριονέτα του Τζορτζ Σόρος».

