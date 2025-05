Αυτές είναι οι χώρες με τις πιο όμορφες γυναίκες – Η θέση της Ελλάδας

Αναμφίβολα, η ομορφιά είναι ένα καθαρά υποκειμενικό ζήτημα. Κάτι που για κάποιους δείχνει ακαταμάχητο, σε άλλους μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Ωστόσο, στην παγκόσμια συνείδηση υπάρχουν χώρες που έχουν συνδεθεί -δίκαια ή άδικα- με την εικόνα της γυναικείας γοητείας. Είτε λόγω πολιτισμού, είτε λόγω ιστορίας, είτε εξαιτίας των ΜΜΕ και της ποπ κουλτούρας, κάποιες περιοχές του κόσμου έχουν καθιερωθεί ως «πατρίδες» της θηλυκής ομορφιάς.

Σύμφωνα, με το Insider Monkey και μετά από ψηφοφορία των χρηστών του Reddit, η Κολομβία φέρεται να έχει τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο.

Οι Κολομβιανές περιγράφονται ως οι γυναίκες με τα «υψηλότερα πρότυπα ομορφιάς στον κόσμο, χάρη στα υγιή μαλλιά, τα εξωτικά μάτια και τις θηλυκές εκφράσεις τους».

Στη δεύτερη θέση της λίστας βρίσκονται οι Πολωνές. «Είναι από τις πιο ελκυστικές γυναίκες στον κόσμο… επειδή οι περισσότερες έχουν ψηλά ζυγωματικά, γεμάτα χείλη και ανοιχτόχρωμο δέρμα», σύμφωνα με την έρευνα.

Και φυσικά από τη λίστα δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι Ελληνίδες, οι οποίες καταλαμβάνουν την τρίτη θέση. Οι ψηφοφόροι είπαν ότι προτιμούν να θαυμάζουν τις γυναίκες στη χώρα μας παρά τα αξιοθέατά της.

This country has the most beautiful women in the world — and it’s a short flight from the US https://t.co/bVjKvZzdd2 pic.twitter.com/DORpy74uSp

— New York Post (@nypost) May 8, 2025