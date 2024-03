Λάμψη, νιάτα, ομορφιά: Αυτές είναι οι πιο καυτές νέες ηθοποιοί του Χόλιγουντ

Είναι νέες, ωραίες και πετυχημένες. Αποτελούν τις πιο καυτές νέες ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Ποιες είναι οι γυναίκες που έχουν καταφέρει να τραβήξουν όλα τα βλέμματα πάνω τους και να κάνουν το Χόλιγουντ να παραμιλά στο πέρασμά τους;

Η Zendaya τράβηξε την προσοχή με το ντεμπούτο της στον τελευταίο κύκλο του «Spider man» ως Μισέλ δίπλα στον Πίτερ Πάρκερ. Η Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια έχει αρκετές τιμητικές διακρίσεις, με το περιοδικό Time να τη συμπεριλαμβάνει στη λίστα με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο το 2022.

Η κόρη του Τζόνι Ντεπ και της Βανέσα Παραντί, Lily-Rose Depp, ήταν 17 ετών όταν εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη. Ξεκίνησε την καριέρα της με έναν μικρό ρόλο στην ταινία του 2014 Tusk και επιδίωξε την καριέρα της ως μοντέλο. Από το 2015 είναι brand ambassador για τον γαλλικό οίκο Chanel.

Πρωταγωνίστησε στα The Dancer (2018), Planetarium (2016), The King (2019) και A Faithful Man (2018). Το 2023 πρωταγωνίστησε στη δραματική σειρά The Idol και πήρε μέρος στο soundtrack, συμπεριλαμβανομένου του τραγουδιού One of the Girls.

Η κόρη του Ίθαν Χοκ και της Ούμα Θέρμαν, Maya Hawke, ξεκίνησε την καριέρα της σε ηλικία 17 ετών αλλά έγινε γνωστή από τη σειρά Stranger things. Έχει εμφανιστεί στις ταινίες Once Upon a Time in Hollywood (2019), Fear Street Part One: 1994 (2021), Do Revenge (2022) και Asteroid City (2023).

Ως μουσικός έχει κυκλοφορήσει τα άλμπουμ Blush (2020) και Moss (2022).

Η κόρη της Άντι Μακντάουελ, Margaret Qualley, διακρίθηκε για τη σειρά «Maid». Στα νιάτα της είχε εκπαιδευτεί ως μπαλαρίνα, αλλά την κέρδισε η υποκριτική. Έκανε το ντεμπούτο της στο Palo Alto του 2013 και κέρδισε την αναγνώριση για τον ρόλο της στη δραματική σειρά The Leftovers (2014 – 2017).

Έχει εμφανιστεί σε ταινίες όπως The Nice Guys (2016), Death Note (2017) και Once Upon a Time in Hollywood (2019), ενώ δάνεισε τη φωνή της και στο video game Death Stranding (2019).

H Βρετανίδα ηθοποιός Millie Bobby Brown κέρδισε την αναγνώριση για τον ρόλο της Eleven στη σειρά Stranger Things (2016 – σήμερα). Πρωταγωνίστησε στα Godzilla: King of the Monsters και το sequel Godzilla vs Kong (2021) και στα φιλμ μυστηρίου του Netflix Enola Holmes (2020) και το sequel του (2022).

Από το «Disney channel» και το «Stuck on you», η Jenna Ortega έγινε διάσημη με την κωμωδία φρίκης «Wednesday». Αυτός ο ρόλος ήταν που της χάρισε και υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα και Primetime Emmy. Ξεκίνησε την καριέρα της ως παιδί και κέρδισε την αναγνώριση για τον ρόλο του ως νέα Jane στη δραματική σειρά Jane the Virgin (2014 – 2019).

Η Anya Taylor-Joy υπόσχεται πολλά στο επερχόμενο τρίτο μέρος του «Dune». Έχει κερδίσει Χρυσή Σφαίρα και έχει βρεθεί υποψήφια για τα BAFTA Film Award και Primetime Emmy Award. Γεννημένη στο Μαϊάμι και μεγαλωμένη στο Μπουένος Άιρες και το Λονδίνο, άφησε το σχολείο στα 16 της χρόνια για να κυνηγήσει το όνειρό της στην υποκριτική.

Μετά από μικρούς τηλεοπτικούς ρόλους, γνώρισε την επιτυχία από τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στην ταινία The Witch (2015). Πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία τρόμου Split (2016), το sequel Glass (2019) και τη μαύρη κωμωδία Thoroughbreds (2017). Κέρδισε μάλιστα το Trophee Chopard στο Φεστιβάλ των Καννών το 2017.

Η Florence Pugh ξεκίνησε ως σύγχρονη λαίδη Μάκμπεθ και πρόσφατα την είδαμε ως μέλος του γυναικείου ιερατείου στο δεύτερο «Dune». Η Βρετανίδα ηθοποιός έκανε το ντεμπούτο της το 2014 στο δραματικό The Falling. Κέρδισε την αναγνώριση το 2016 για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στο Lady Macbeth, ενώ κέρδισε τις εντυπώσεις στο The Little Drummer Girl (2018).

Η Hailee Steinfeld ήταν υποψήφια για Όσκαρ και Bafta Award για το «Αληθινό θάρρος» δίπλα στον Τζεφ Μπριτζες. Μετά τις εμφανίσεις της στα Ender’s Game και Begin Again (2013), κέρδισε την αναγνώριση για τους ρόλους της στα Pitch Perfect και The Edge of Seventeen (2016) που της χάρισε και μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.

Η Madelyn Cline διακρίθηκε στο νεανικό δράμα μυστήριου «Outer banks». H Αμερικανίδα ηθοποιός και μοντέλο πρωταγωνίστησε και ως Whiskey στην ταινία μυστηρίου Glass Onion: A Knives Out Mystery (2022).

Κλέβουν την παράσταση

Η Emma Mackey ξεκίνησε ως σωσίας της Μάργκοτ Ρόμπι και έχει βραβευτεί για τους ρόλους της στο «Sex education» και το «Emily». Βρετανικής και γαλλικής καταγωγής, η Emma Mackey έχει πρωταγωνιστήσει έκτοτε στην ταινία μυστηρίου Death on the Nile (2022). Το 2023 βραβεύτηκε με το BAFTA Rising Star βραβείο.

Η Sydney Sweeney θεωρείται μια από τις καυτές ανερχόμενες ηθοποιούς στο Χόλιγουντ. Έγινε γνωστή για τους ρόλους στις σειρές «Euphoria» και «The White Lotus» (2021) που της χάρισαν υποψηφιότητες για δύο Primetime Emmy Awards.