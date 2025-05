Συνετρίβη αεροσκάφος – ασθενοφόρο στη Χιλή – Νεκροί οι έξι επιβαίνοντες

Τα πτώματα έξι επιβαινόντων σε αεροσκάφος-ασθενοφόρο, που συνετρίβη μερικά λεπτά αφού απογειώθηκε προχθές Τετάρτη όχι μακριά από τη μεγαλούπολη Σαντιάγο, στη Χιλή, εντοπίστηκαν χθες Πέμπτη, ενημέρωσαν οι αρχές.

Chilean authorities confirm the tragic crash of an INAER Chile air ambulance in the El Roble area of Curacaví, near Santiago, killing all six aboard. The aircraft, en route from Temuco to Santiago’s Eulogio Sánchez Airport, was carrying a patient, medical personnel, and crew when… pic.twitter.com/kJwLiYksSI

