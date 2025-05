Γιατί να μπω στον κόπο να διαβάσω κάτι που κανείς δεν έκανε κόπο να το γράψει; Η Σαμπίνε Ζέτελερ, ιδιοκτήτρια γραφείου επικοινωνίας με δέκα υπαλλήλους, εξηγεί ότι αυτό είναι το μότο που ακολουθεί αναφορικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ), εξηγώντας ότι έχει αποφασίσει να μην την ενσωματώσει στην επιχείρησή της.

Η Λονδρέζα διαφημίστρια, που μίλησε στο BBC, αναρωτιέται «ποιο είναι το νόημα να στέλνουμε ένα μήνυμα που δεν γράψαμε εμείς, να διαβάζουμε μια εφημερίδα γραμμένη από bots, να ακούμε ένα τραγούδι που δημιουργήθηκε από την Τεχνητή Νοημοσύνη». Και προσθέτει: «Ποιο είναι το νοήμα να βγάλω λίγα περισσότερα χρήματα απολύοντας τον υπάλληλό μου που έχει τέσσερα παιδιά; Πού είναι η χαρά, η αγάπη ή ακόμη και η φιλοδοξία για βελτίωση σε αυτό που είναι το δημιούργημά μου. Δεν σημαίνει τίποτα για μένα».

Η Σιμόνε Ζέτελερ δεν είναι η μοναδική. Από την κυκλοφορία του ChatGPT στα τέλη του 2022 και στη συνέχεια του Grok και του DeepSeek, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει μετατραπεί σε παιχνίδι, για να διασκεδάσεις φτιάχνοντας βίντεο και ωραίες ή αστείες εικόνες, αλλά και σε εργαλείο, σε βοηθό εργασίας σε κάθε τομέα παραγωγής. Αρκεί φυσικά να ξέρεις να τη χρησιμοποιήσεις.

