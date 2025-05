Η Αγκάθα Κρίστι παραδίδει μαθήματα συγγραφής – με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης

H Αγκάθα Κρίστι θα παραδίδει μαθήματα σε επίδοξους συγγραφής με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης σύμφωνα με τον Guardian.

Η εμβληματική συγγραφέας έζησε μια ζωή που περιβάλλεται από μυστήριο, αλλά τώρα το BBC προσπαθεί να λύσει τον γρίφο χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη για να επαναφέρει στη ζωή την εμβληματική συγγραφέα.

Introducing Agatha Christie on Writing

Το BBC Studios συνεργάστηκε με την Agatha Christie Limited για να «σφυρηλατήσει» ένα μάθημα συγγραφής υπό την καθοδήγηση της Αγκάθα Κρίστι για την πλατφόρμα BBC Maestro.

Τα νέα αποκαλύφθηκαν σε μια εκδήλωση στο ξενοδοχείο Claridge’s του Λονδίνου χθες 30 Απριλίου, παρουσία του δισέγγονου της Κρίστι, Τζέιμς Πρίτσαρντ, ο οποίος διευθύνει την Agatha Christie Ltd, μαζί με πλήθος κορυφαίων στελεχών του BBC.

Το BBC Maestro, το οποίο διεξάγει ηλεκτρονικά μαθήματα υπό την καθοδήγηση ταλέντων όπως ο Χάρλαν Κόμπεν και ο Τζεντ Μερκούριο, συνεργάστηκε με την κληρονομιά της Κρίστι, έναν επαγγελματία ηθοποιό και καλλιτέχνες VFX για να αναδημιουργήσει τη φωνή και το ομοίωμά της χρησιμοποιώντας τεχνολογία ενισχυμένη με τεχνητή νοημοσύνη και αποκατεστημένες ηχογραφήσεις.

Την Αγκάθα Κρίστι υποδύεται η ηθοποιός Βίβιεν Κιν στα βίντεο του μαθήματος, αλλά η φωνή και η εμφάνισή της έχουν προσαρμοστεί αναλόγως με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι γνωστά πάρα πολλά για τη ζωή της θρυλικής συγγραφέως, αλλά οι ερευνητές έχουν περάσει χρόνια εξετάζοντας σχολαστικά τον μικρό αριθμό των ηχογραφήσεων που υπάρχουν, τα γραπτά της και παλιές φωτογραφίες, προκειμένου να σχηματίσουν μια καλύτερη εικόνα για το BBC Maestro.

Το μάθημα BBC Maestro είναι το πρώτο του είδους του και θα καθοδηγήσει τους σπουδαστές στην τεχνική και τα έργα της Κρίστι.

«Ήταν η καλύτερη δουλειά που είχα ποτέ»

Στο Claridge’s, η Νίκι Σέαρντ, CEO της Brands and Licensing του BBC Studios, εξήγησε ότι το μάθημα έγινε «με απίστευτη προσοχή και απόλυτο σεβασμό» όσον αφορά την ηθική της AI τεχνολογίας.

Μιλώντας σε ένα Q&A, ο επικεφαλής της Agatha Christie Ltd Πρίτσαρντ είπε ότι ήταν «επιφυλακτικός» στην αρχή και δήλωσε ότι οι προϋποθέσεις του ήταν να υπάρχει αρκετό υλικό και η εμφάνιση της Κρίστι να είναι αρκετά αυθεντική. «Αλλά το σενάριο που σκέφτηκαν απλά μου ξετρέλανε το μυαλό», είπε.

Εξηγώντας τον ρόλο της στη διαδικασία, η Κιν είπε ότι «κυριολεκτικά πήρε τη δουλειά με βάση το σχήμα του προσώπου μου», περνώντας πρώτα από βιομετρικό τεστ πριν από την πρώτη της πλήρη οντισιόν. Αποκάλυψε ότι έπρεπε να ερμηνεύσει τον ρόλο της Κρίστι, ενώ δεν κουνούσε σχεδόν καθόλου το πρόσωπό της και κοιτούσε προς την κάμερα, καθώς η Κρίστι δεν κινηματογραφούνταν ποτέ από το πλάι. «Ήταν η καλύτερη δουλειά που είχα ποτέ», δήλωσε η Κιν.

Το BBC έχει μακρά συνεργασία με την κληρονομιά της Αγκάθα Κρίστι.

Την τελευταία δεκαετία περίπου έχει κάνει διασκευές Κρίστι, όπως το «And Then There Were None», το «Ordeal by Innocence» και το «Murder is Easy». Η τελευταία, «Towards Zero», ξεκίνησε νωρίτερα αυτό το μήνα στο BritBox που ανήκει στο BBC Studios.