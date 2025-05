Η Ινδία έπληξε με πυραύλους το Πακιστάν – Παγκόσμια ανησυχία για κλιμάκωση της σύγκρουσης

Η Ινδία εκτόξευσε τουλάχιστον τρεις πυραύλους από τον εναέριο χώρο της προς τρεις πόλεις, συμπεριλαμβανομένων δύο πόλεων του Κασμίρ υπό πακιστανική διοίκηση. Oι ινδικές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι στόχευσαν τοποθεσίες στο Πακιστάν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Sindoor». Πολλές δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή του Πακιστανικού Κασμίρ, κοντά στα βουνά γύρω από την πόλη Μουζαφαραμπάντ, μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης.

#BREAKING : Pakistan Army confirms attack by India. India has launched an attack on Pakistan. Missiles fired at Kotli, Muzaffarabad, and Bahawalpur — confirmed by DG ISPR to Pakistani journalists. India goes after terror state Pakistan. pic.twitter.com/Tog4sHGjdM

Ο ινδικός στρατός έχει κάνει μια ανάρτηση στο Χ που γράφει πως «απονέμει δικαιοσύνη».

A little while ago, the Indian Armed Forces launched ‘OPERATION SINDOOR’, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir from where terrorist attacks… pic.twitter.com/dvBv67i3LT

Στην ανακοίνωσή της, η κυβέρνηση της Ινδίας αναφέρει πως έχει επιδείξει σημαντική αυτοσυγκράτηση στην επιλογή των στόχων και της μεθόδου εκτέλεσης της επιχείρησης και πως δεν έχουν στοχοποιηθεί εγκαταστάσεις του στρατού του Πακιστάν. «Οι ενέργειές μας ήταν στοχευμένες και μετρημένες και δεν είχαν χαρακτήρα κλιμάκωσης» ανέφερε επίσης.

India has launched #OperationSindoor, a precise and restrained response to the barbaric #PahalgamTerrorAttack that claimed 26 lives, including one Nepali citizen. Focused strikes were carried out on nine #terrorist infrastructure sites in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and…

