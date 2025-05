Τη λύπη των ΗΠΑ για την επίθεση της Ινδίας στο Πακιστάν και τις εν εξελίξει συγκρούσεις στο Κασμίρ, εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. «Είναι κρίμα, μόλις ακούσαμε για επιθέσεις της Ινδίας στο Πακιστάν», δήλωσε. «Εμείς είμαστε φίλοι και με τις δύο χώρες», είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος πριν από λίγες ημέρες, ενώ κλιμακωνόταν η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών.

Είπε επίσης ότι «ο κόσμος γνώριζε ότι κάτι θα συνέβαινε με βάση το παρελθόν» επειδή και οι δύο πλευρές πολεμούν «για πολλές, πολλές δεκαετίες και αιώνες».

«Ελπίζω απλώς να τελειώσει πολύ γρήγορα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Donald Trump a few days ago:

“I’m close to India and Pakistan.. They have had that fight for a thousand years in Kashmir…They’ll get it figured out one way of the other.”

