Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν απόψε το πακιστανικό τμήμα του Κασμίρ, κοντά στην πόλη Μουζαφαραμπάντ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η ηλεκτροδότηση στην περιοχή έχει διακοπεί, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναρτηθεί βίντεο και εικόνες από τις ισχυρές εκρήξεις.

The first clear footage of India bombing Pakistan.

Video of an Indian missile striking a camp of the Islamist terrorist organization Lashkar-e-Taiba in Muzaffarabad

First video of the Tayyaba mosque in Muridke, Pakistan that was just struck by Indian missiles.

The mosque is ran by the Islamist terrorist organization Lashkar-e-Taiba (LeT)

🇮🇳🇵🇰 pic.twitter.com/1UOrAsgu8y

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 6, 2025