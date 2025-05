Αυτά είναι τα ρεπορτάζ που συγκίνησαν την επιτροπή των βραβείων Πούλιτζερ

Από έρευνες και διεθνές ρεπορτάζ, μέχρι κριτικές και άρθρα γνώμης, εφημερίδες και μεμονωμένα άτομα διακρίθηκαν και φέτος λαμβάνοντας βραβείο Πούλιτζερ, το ανώτατο έπαθλο για τους Αμερικανούς δημοσιογράφους, συγγραφείς και φωτογράφους.

Η λίστα είναι μεγάλη και ξεκινάει από την εξαιρετική δουλειά που έκανε το ProPublica για το μεγάλο σκάνδαλο με τις έγυκες γυναίκες στι ΗΠΑ.

Ειδικότερα, η επιτροπή Πούλιτζερ τίμησε την ProPublica για το έργο των Kavitha Surana, Lizzie Presser, Cassandra Jaramillo και Stacy Kranitz για αυτό που χαρακτήρισε «επείγουσα δημοσιογραφία σχετικά με έγκυες γυναίκες που πέθαναν αφού οι γιατροί καθυστέρησαν την επείγουσα φροντίδα από φόβο μήπως παραβιάσουν αόριστες εξαιρέσεις «ζωής της μητέρας» σε πολιτείες με αυστηρούς νόμους περί αμβλώσεων».

Έκτακτα νέα: Washington Post

Η Washington Post κέρδισε για την «διαφωτιστική κάλυψη της απόπειρας δολοφονίας του τότε υποψήφιου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις 13 Ιουλίου», ανέφερε η επιτροπή.

Έρευνα: Reuters

Το προσωπικό του Reuters κέρδισε για την «έντονα αναφερόμενη αποκάλυψη της χαλαρής ρύθμισης στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό που καθιστά τη φαιντανύλη, ένα από τα πιο θανατηφόρα φάρμακα στον κόσμο, φθηνή και ευρέως διαθέσιμη στους χρήστες στις ΗΠΑ».

Ερευνητικό ρεπορτάζ: Azam Ahmed και Christina Goldbaum των New York Times και Matthieu Aikins

Η επιτροπή Πούλιτζερ τίμησε τον Ahmed, την Goldbaum και τον Aikins για «μια έγκυρη έρευνα του πώς οι ΗΠΑ έσπειραν τους σπόρους της δικής τους αποτυχίας στο Αφγανιστάν, κυρίως υποστηρίζοντας δολοφονικές πολιτοφυλακές που οδήγησαν τους πολίτες στους Ταλιμπάν».

Τοπικό ρεπορτάζ: Alissa Zhu, Nick Thieme και Jessica Gallagher των The Baltimore Banner και The New York Times

Η Zhu, ο Thieme και η Gallagher κέρδισαν για μια «συμπονετική ερευνητική σειρά που κατέγραψε τις εκπληκτικές διαστάσεις της κρίσης της φαιντανύλης στη Βαλτιμόρη και τον δυσανάλογο αντίκτυπό της στους ηλικιωμένους μαύρους άνδρες», ανέφερε η επιτροπή.

Εθνικό ρεπορτάζ: Wall Street Journal

Η επιτροπή Πούλιτζερ τίμησε την Wall Street Journal για την «καταγραφή των πολιτικών και προσωπικών αλλαγών του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, του Έλον Μασκ».

Διεθνές ρεπορτάζ: Ντέκλαν Γουόλς και New York Times

Ο Γουόλς και το προσωπικό των New York Times τιμήθηκαν για την «αποκαλυπτική τους έρευνα για τη σύγκρουση στο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένης της ρεπορτάζ για την ξένη επιρροή και το επικερδές εμπόριο χρυσού που την τροφοδοτεί, και τις ανατριχιαστικές εγκληματολογικές αναφορές των σουδανικών δυνάμεων που ευθύνονται για τις φρικαλεότητες και τον λιμό», ανέφερε η επιτροπή.

Συγγραφή άρθρου: Μαρκ Γουόρεν, συνεργάτης, Esquire

Η επιτροπή Πούλιτζερ τίμησε τον Γουόρεν για «ένα ευαίσθητο πορτρέτο ενός Βαπτιστή πάστορα και δημάρχου μικρής πόλης που αυτοκτόνησε αφού η μυστική ψηφιακή του ζωή αποκαλύφθηκε από μια δεξιά ειδησεογραφική ιστοσελίδα».

Άρθρο γνώμης: Mosab Abu Toha, The New Yorker

Ο Abu Toha τιμήθηκε για «δοκίμια σχετικά με τη σωματική και συναισθηματική σφαγή στη Γάζα που συνδυάζουν την βαθιά αναφορά με την οικειότητα των απομνημονευμάτων για να μεταφέρουν την παλαιστινιακή εμπειρία ενός πολέμου με το Ισραήλ που διήρκεσε περισσότερο από ενάμιση χρόνο», ανέφερε η επιτροπή.

Κριτική: Alexandra Lange, Bloomberg CityLab

Η επιτροπή τόνισε την «χαριτωμένη και διευρυνόμενη του είδους γραφή της Lange για τους δημόσιους χώρους για οικογένειες, χρησιμοποιώντας επιδέξια συνεντεύξεις, παρατηρήσεις και αναλύσεις για να εξετάσει τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που επιτρέπουν στα παιδιά και τις κοινότητες να ευδοκιμήσουν».

Αρθρογραφία: Raj Mankad, Sharon Steinmann, Lisa Falkenberg και Leah Binkovitz από The Houston Chronicle

Ο Mankad, η Steinmann, η Falkenberg και η Binkovitz κέρδισαν για «μια δυνατή σειρά άρθρων σχετικά με επικίνδυνες διαβάσεις τρένων που επικεντρώθηκε αυστηρά στους ανθρώπους και τις κοινότητες που κινδύνευαν, καθώς η εφημερίδα απαιτούσε επείγουσα δράση», ανέφερε η επιτροπή.

Εικονογραφημένο Ρεπορτάζ και Σχολιασμός: Ann Telnaes από Washington Post

Η Telnaes κέρδισε για «τα διαπεραστικά σχόλια που έκανε σε ισχυρούς ανθρώπους και θεσμούς με επιδεξιότητα, δημιουργικότητα — και αφοβία που την οδήγησαν στην αποχώρησή της από τον ειδησεογραφικό οργανισμό μετά από 17 χρόνια».

Φωτογραφία: Doug Mills από New York Times

Η επιτροπή Πούλιτζερ τίμησε τον Mills για «μια σειρά φωτογραφιών από την απόπειρα δολοφονίας του τότε υποψηφίου για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης μιας εικόνας που καταγράφει μια σφαίρα να πετάει στον αέρα καθώς μιλάει».

Φωτογραφία άρθρου: Moises Saman από The New Yorker

Ο Saman τιμήθηκε για «τις στοιχειωτικές ασπρόμαυρες εικόνες του από τη φυλακή Sednaya στη Συρία, οι οποίες αποτυπώνουν την τραυματική κληρονομιά των θαλάμων βασανιστηρίων του Άσαντ, αναγκάζοντας τους θεατές να αντιμετωπίσουν τις ωμές φρικαλεότητες που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενοι και να συλλογιστούν τις πληγές στην κοινωνία», ανέφερε η επιτροπή.

Ηχητικό ρεπορτάζ: The New Yorker

Το The New Yorker κέρδισε για το podcast του «In the Dark», το οποίο η επιτροπή χαρακτήρισε «έναν συνδυασμό συναρπαστικής αφήγησης και αδιάκοπης ρεπορτάζ απέναντι στα εμπόδια από τον αμερικανικό στρατό». Επικεντρώνεται στη δολοφονία άοπλων Ιρακινών πολιτών στη Χαντίθα.

Μυθοπλασία: Βιβλίο «Τζέιμς» του Πέρσιβαλ Έβερετ

Το βιβλίο του Έβερετ κέρδισε για «μια ολοκληρωμένη επανεξέταση του «Χάκλμπερι Φιν» που δίνει στον Τζιμ την ελευθερία να απεικονίσει τον παραλογισμό της φυλετικής υπεροχής και να προσφέρει μια νέα προσέγγιση στην αναζήτηση της οικογένειας και της ελευθερίας», δήλωσε η επιτροπή.

Δράμα: «Σκοπός», του Μπράντεν Τζέικομπς-Τζένκινς

Η επιτροπή χαρακτήρισε το έργο του κ. Τζέικομπς-Τζένκινς «ένα επιδέξιο μείγμα δράματος και κωμωδίας που διερευνά πώς διαφορετικές γενιές ορίζουν την κληρονομιά».

Ιστορία: «Ιθαγενή Έθνη: Μια Χιλιετία στη Βόρεια Αμερική», της Kathleen DuVal, και «Combee: Harriet Tubman, η Επιδρομή στον Ποταμό Combahee και η «Ελευθερία των Μαύρων κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου», της Edda L. Fields-Black

Η φετινή κατηγορία ιστορίας είχε δύο νικητές. Η DuVal τιμήθηκε για «μια ζωντανή και προσιτή αφήγηση» των εθνών και των κοινοτήτων των ιθαγενών Αμερικανών για πάνω από χίλια χρόνια, ανέφερε η επιτροπή. Η Fields-Black κέρδισε για «μια πλούσια υφή και αποκαλυπτική αφήγηση μιας εξέγερσης σκλάβων».

Βιογραφία: «Κάθε Ζωντανό Πράγμα: Η Μεγάλη και Θανατηφόρα Φυλή που Γνώριζε Όλη τη Ζωή», του Jason Roberts

Η επιτροπή χαρακτήρισε το βιβλίο του Roberts «μια όμορφα γραμμένη διπλή βιογραφία του Carl Linnaeus και του Georges-Louis de Buffon».

Απομνημονεύματα ή αυτοβιογραφία: «Ταΐζοντας Φαντάσματα: Ένα Γραφικό Απομνημόνευμα», της Tessa Hulls

Η επιτροπή του Πούλιτζερ τίμησε το γραφικό απομνημόνευμα της Hulls, περιγράφοντάς το ως «ένα συγκινητικό έργο λογοτεχνικής τέχνης και ανακάλυψης, του οποίου οι εικονογραφήσεις ζωντανεύουν τρεις γενιές Κινέζων γυναικών».

Ποίηση: «Νέα και Επιλεγμένα Ποιήματα», της Marie Howe

Η επιτροπή ανέδειξε μια συλλογή της Howe «προερχόμενη από δεκαετίες εργασίας που σκάβει στην καθημερινή σύγχρονη εμπειρία για να αποδείξει την κοινή μας μοναξιά, θνητότητα και αγιότητα».

Γενικά μη μυθοπλαστικά έργα: «Για την Επιτυχία του Άπελπου Σκοπού μας: Οι Πολλές Ζωές του Σοβιετικού Κινήματος των Διαφωνούντων», του Benjamin Nathans

Το βιβλίο του Nathans κέρδισε για την «εξαιρετικά ερευνημένη και αποκαλυπτική ιστορία της σοβιετικής αντίθεσης», δήλωσε η επιτροπή Πούλιτζερ.

Μουσική: «Sky Islands», της Susie Ibarra

Η συνθέτρια Ibarra τιμήθηκε για τον μουσικό φόρο τιμής της στα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα. Η επιτροπή έγραψε ότι το έργο της καλλιτέχνιδας «αμφισβητεί την έννοια της συνθετικής φωνής συνδυάζοντας τη βαθιά μουσικότητα και τις αυτοσχεδιαστικές δεξιότητες ενός σολίστ ως δημιουργικό εργαλείο».

Ειδικές αναφορές: Chuck Stone

Ο δημοσιογράφος Stone, τιμήθηκε μετά θάνατον για το «πρωτοποριακό του έργο» στην κάλυψη του κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα ως ο πρώτος μαύρος αρθρογράφος για την εφημερίδα The Philadelphia Daily News, εκτός από τον ρόλο του ως συνιδρυτή της Εθνικής Ένωσης Μαύρων Δημοσιογράφων.