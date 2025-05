Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν πρόκειται να τερματιστεί «σύντομα», προειδοποίησε ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News χθες Πέμπτη (φωτογραφία, επάνω).

Επαφίεται «στους Ρώσους και στους Ουκρανούς τώρα που κάθε πλευρά ξέρει ποιοι είναι οι όροι της άλλης για την ειρήνη. Απ’ αυτούς θα εξαρτηθεί το να καταλήξουν σε συμφωνία και να σταματήσουν αυτήν τη βάρβαρη σύρραξη», είπε ο κ. Βανς.

Αλλά οι διαπραγματεύσεις «δεν πάνε πουθενά», πρόσθεσε απευθυνόμενος σε παρουσιαστή του τηλεοπτικού δικτύου και προεξόφλησε πως ο πόλεμος «δεν πρόκειται να τελειώσει σύντομα».

«Και νομίζω ότι οι Ουκρανοί, ναι, είναι θυμωμένοι που δέχτηκαν εισβολή, αλλά θα συνεχίσουμε να χάνουμε χιλιάδες και χιλιάδες στρατιώτες για λίγα μίλια εδάφους;» διερωτήθηκε.

Vance on the Russia-Ukraine War: «It’s not going to end any time soon. And I think the Ukrainians, yeah they’re angry they were invaded, but are we going to continue to lose thousands and thousands of soldiers over a few miles of territory?» pic.twitter.com/TC3DWbSMch

— The Bulwark (@BulwarkOnline) May 1, 2025