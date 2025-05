Μπρούνο Φερνάντες: «Όταν πεθάνω θα έχω χρόνο να ξεκουραστώ»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέρασε αέρα από το Σαν Μαμές, επικρατώντας με 3-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο και είναι «αγκαλιά» με την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του εφετινού Europa League. Ο Μπρούνο Φερνάντες ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ομάδας του Ρούμπεν Αμορίμ, πετυχαίνοντας δύο γκολ απέναντι στους Βάσκους.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης αποκάλυψε πως είχε μία συζήτηση με τον Πορτογάλο προπονητή και τον φυσιοθεραπευτή των «κόκκινων διαβόλων» για το εάν θα έπρεπε να ξεκινήσει βασικός ή θα έπρεπε να ξεκουραστεί, με την απάντησή του να είναι επική.

«Ο προπονητής και ο φυσιοθεραπευτής λένε πως χρειάζεται να χαλαρώσω και να ξεκουραστώ αλλά εγώ λέω όχι. Όταν πεθάνω, θα έχω αρκετό χρόνο να ξαπλώσω και να ξεκουραστώ», ήταν τα λόγια του Πορτογάλου.

🚨❤️ Bruno Fernandes: “The manager and physio say that I need to relax and rest, but I say no”.

“When I die, I will have a lot of time to lay down and rest”. pic.twitter.com/T5ob6zXbfN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 1, 2025