Αμορίμ: «Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει ο Μπρούνο Φερνάντες» (pic, vid)

Ο Μπρούνο Φερνάντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κάνει πολύ καλή σεζόν με τις εμφανίσεις του, καθώς μετρά ήδη 16 τέρματα και ισάριθμες ασίστ στο ενεργητικό του σε 44 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Πορτογάλος μέσος είναι… όαση στη φετινή Γιουνάιτεντ και απασχολεί ήδη αρκετές ομάδες, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να είναι μια από αυτές, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό.

Για αυτό τον λόγο και ο Ρούμπεν Αμορίμ σε δηλώσεις του για το προσεχές παιχνίδι με την Νότιγχαμ Φόρεστ, τόνισε πως δεν πρόκειται να παραχωρηθεί και πως τον χρειάζεται στον σύλλογο.

«Ένα είναι το σίγουρο. Χρειαζόμαστε κι άλλους Μπρούνο Φερνάντες στην ομάδα. Κι όχι απλά για την ποδοσφαιρική του ποιότητα, αλλά για τον χαρακτήρα του, την επίδρασή του, είναι τόσο σημαντικός για την ομάδα μας. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει. Τον χρειάζομαι στην ομάδα για να μπορέσουμε την επόμενη σεζόν να διεκδικήσουμε τον τίτλο στην Premier League».

🚨 Rúben Amorim: “Bruno Fernandes to Real Madrid? It will NOT happen. He’s going nowhere”.

“One day we want to win the Premier League again. So we want the best players to continue with us… and Bruno won’t leave, I already told him”. pic.twitter.com/NQSlW4pFIF

