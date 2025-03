«Αυτή είναι η λίστα των επιθετικών που θέλει ο Αμορίμ» (pic)

Ο Ρουμπέν Αμορίμ δεν έχει μείνει ευχαριστημένος απο τους δύο επιθετικούς του (Χοίλουντ και Ζιρκζί), ήδη ψάχνει να βρεί τους αντικαταστάτες για το επόμενο καλοκαίρι και όπως φαίνεται, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι έτοιμη να δαπανήσει μεγάλο ποσό για να αποκτήσει τον στράικερ που θέλει ο προπονητής των «κόκκινων διαβολών».

Σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο Φλοριάν Πλέτενμπεργκ η ομάδα απο το Μάντσεστερ έχει «κυκλώσει» δύο ονόματα από την Bundesliga και συγκεκριμένα τους Ούγκο Εκιτικέ και Μπέντζαμιν Σέσκο.

Επίσης στην λίστα βρίσκεται και ένας πολύ γνώριμος παίκτης του Αμορίμ, ο Βίκτορ Γκιοκέρες που αποτέλεσε «αποκάλυψη» του Πορτογάλου τεχνικού καθώς σε 41 παιχνίδια έχει 40 γκολ και 75 εκατ. ευρώ χρηματιστηριακή αξία ενώ όταν ήταν στην Κόβεντρι Σίτι την ομαδα που πήρε μεταγραφή για την Σπόρτινγκ είχε σε 50 ματς 22 γκολ και 15 εκατ ευρώ χρηματιστηριακή αξία.

Παράλληλα, πάντα στο ραντάρ της Γιουνάιτεντ υπάρχει ο Όσιμεν ο οποίος κάνει τρομερή σεζόν με τη φανέλα της Γαλατασαράι και το καλοκαίρι αναμένεται «μάχη» γύρω από το μέλλον του αφού πολλές ομάδες ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες του.

Θυμίζουμε πως η Γιουνάιτεντ τη σεζόν 23/24 δαπάνησε 74.000.000 ευρώ για να πάρει τον Χόιλουντ, αλλά ο Δανός δεν έχει πείσει τον προπονητή του και γι’ αυτό δεύτερος ψάχνει για κάτι νέο. Σχετικά με τον Ζιρκζί που αγοράστηκε με σχεδόν 43.000.000 ευρώ το 24/25 δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν ο Ρούμπεν Αμορίμ προτίθεται να του δώσει ευκαιρία και το 25/26. Ο Ολλανδός επιθετικός πάντως, ήθελε το Γενάρη να αποχωρήσει.

