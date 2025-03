Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έφυγε από την έδρα της Ρεάλ Σοσιεδάδ με την ισοπαλία (1-1) για την φάση των «16», με τους «κόκκινους διάβολους» να φεύγουν απογοητευμένοι που δεν κατάφεραν να πάρουν το διπλό στο «Ανοέτα».

Αν μη τι άλλο, αν αποκλειστεί η Γιουνάιτεντ από τους Ισπανούς σίγουρα η σεζόν θα είναι αποτυχημένη. Σε συνδυασμό και με την κατάσταση στις εγχώριες διοργανώσεις (15η στην Premier League, αποκλεισμός από το Κύπελλο) μπορεί να χαρακτηριστεί και καταστροφική.

Αυτό φαίνεται και στις αντιδράσεις των παικτών του τι πιέση υπάρχει στον αγγλικό σύλλογο, στον αγωνιστικό χώρο από τον θυμό του Ράσμους Χόιλουντ εναντίον του συμπαίκτη του Ντιόγκο Νταλότ, κατηγορώντας τον επειδή δεν του έδωσε πάσα όταν ήταν σε πολύ καλή θέση για να σκοράρε.

Μετά τον αγώνα, ο προπονητής των «κόκκινων διαβόλων», Ρούμπεν Αμορίμ, παραδέχτηκε ότι ο δεξιός του μπακ δεν σκέφτηκε σωστά την επιλογή του, ενώ προέτρεψε τους παίκτες του να σταματήσουν να κατηγορούν ο ένας τον άλλον.

Dalot, my head is hot!! How on earth did he not pass to Hojlund here?

Hojlund and Amorim were both fuming after this, and rightly so.

He’s 25 and experienced. Should be making these simple passes. No excuses. pic.twitter.com/Rj1ks45lX5

— UF (@UtdFaithfuls) March 6, 2025