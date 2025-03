Αμορίμ: «Δεν ξέρω αν θα είμαι στη Γιουνάιτεντ του χρόνου» (vid)

Ο Ρούμπεν Αμορίμ προχώρησε σε δηλώσεις, στις οποίες μίλησε για την κοινή πορεία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τους τελευταίους μήνες. Ο Πορτογάλος τεχνικός ανέφερε ότι αμφιβάλλει αν θα βρίσκεται στην ομάδα την επόμενη χρονιά. Ο 40χρονος τόνισε ότι η απόφαση είναι της διοίκησης και όχι δική του.

Αυτή η δήλωση δεν ήταν απρόσμενη, διότι η θητεία του Αμορίμ στους «κόκκινους διαβόλους» δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται στην 14η θέση της Premier League, ενώ αποκλείστηκε από το FA Cup την Κυριακή (2/3), από τη Φούλαμ στο «Ολντ Τράφορντ».

Ο Αμορίμ θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι μπορεί, ώστε να σώσει τη χρονιά. Ο Ίβηρας τεχνικός φιλοδοξεί να κατακτήσει το Europa League, καθώς η διοργάνωση είναι η μόνη ελπίδα για τίτλο αλλά και διέξοδο στο Champions League. Βέβαια, τόνισε ότι προτεραιότητα υπάρχει στη βελτίωση της ομάδας και όχι σε κάποιο τρόπαιο.

🚨 Rúben Amorim: “People are looking at Europa League as the unique competition that we can win, also the connection with qualifying for the UCL”.

“But to tell you the truth, I think we have BIGGER things to think”.

“I know it’s strange to say that, but it’s something that we… pic.twitter.com/o4i2Dcpem2

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 5, 2025