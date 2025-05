Τουλάχιστον 165 άμαχοι σκοτώθηκαν μέσα σε δέκα ημέρες σ’ επιθέσεις αποδιδόμενες στους παραστρατιωτικούς εναντίον της πολιορκημένης πόλης Ελ Φάσερ, στο Νταρφούρ, αχανή περιοχή του δυτικού Σουδάν, ανακοίνωσαν ακτιβιστές χθες Τετάρτη (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, δυνάμεις του τακτικού στρατού του Σουδάν, στην Ελ Φάσερ).

Η Φάσερ, η πρωτεύουσα της πολιτείας του Βόρειου Νταρφούρ, είναι η τελευταία μεγάλη πόλη όλης της περιοχής που παραμένει ακόμη στα χέρια του τακτικού στρατού υπό τον Αμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν, σε πόλεμο από τον Απρίλιο του 2023 με τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), υπό το μέχρι τότε δεξί του χέρι κι έκτοτε ορκισμένο εχθρό του στρατηγού Μοχάμεντ Χαμντάν Ντάγκλο.

In this short clip an artillery round fired from the 6th Infantry Divisions Base takes out an RSF vehicle. Numerous RSF vehicles attacking Al Fashir today were successfully taken out by the Divisions Artillery Corps. pic.twitter.com/HJv5j89MU8

