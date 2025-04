Trish Christakis: Η Ελληνοαμερικανίδα ρεπόρτερ έγινε viral – «Έγινα οπαδός των Μαϊάμι Χιτ» έγραψε ένας θαυμαστής

H Ελληνοαμερικανίδα δημοσιογράφος του CBS, Trish Christakis, έγινε viral για την έντονη παρουσία της στο γήπεδο, καθώς οι οπαδοί αποθέωσαν την αίσθηση του στυλ της και την εμφάνισή της στους αγώνες του NBA.

Η Trish Christakis βρίσκονταν στο Kaseya Center, όπου οι Μαϊάμι Χιτ αντιμετώπιζαν τους Κλίβελαντ Καβαλίερς στον 1ο γύρο των πλέι οφ του NBA. Η Ελληνοαμερικανίδα ρεπόρτερ, η οποία ήταν παρούσα στον αγώνα, δημοσίευσε λίγο αργότερα μια φωτογραφία της ίδιας εν ώρα εργασίας. Φυσικά, δεν περίμενε αυτό που θα γίνονταν στη συνέχεια. Δηλαδή; Χιλιάδες σχόλια και δημοσιεύσεις.

Πιο συγκεκριμένα, την Τρίτη 29 Απριλίου, μία ημέρα μετά τον αποκλεισμό των Χιτ στα πλέι οφ, η ρεπόρτερ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη και την υπερηφάνειά της για τη σεζόν που είχε το Μαϊάμι. «Έτος τρία! Τι σεζόν για τους Μαϊάμι Χιτ, είμαι ευγνώμων», έγραψε σε μια ανάρτηση την οποία συνόδευσε με μια φωτογραφία της ίδιας από το γήπεδο και, οι θαυμαστές μαζεύτηκαν στην ενότητα με τα σχόλια κάτω από την λήψη για να εκφράσουν το πόσο έχουν εντυπωσιαστεί από την εμφάνιση της.

Year 3! What a season for the Miami Heat, thankful 🙏🏻❤🏀

Thank you, Aaron Visions for snapping this pic during my last live shot this season! pic.twitter.com/gJbjlpE8gS

— Trish Christakis (@TrishChristakis) April 29, 2025