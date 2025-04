Κάνω υπνοθεραπεία για να την ξεπεράσω: Η Τζένιφερ Άνιστον για την ακραία φοβία της

Η Τζένιφερ Άνιστον μίλησε για τον «ακραίο φόβο της να πετάξει» και εξομολογήθηκε τι κάνει για να αντιμετωπίσει τη φοβία της, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει να ταξιδεύει.

Αν και η Ελληνοαμερικανίδα 56χρονη ηθοποιός και επιχειρηματίας των Friends λατρεύει να απολαμβάνει μέρες σε «μια παραλία με λευκή άμμο και καθαρά, κρυστάλλινα νερά», η Άνιστον είπε στο Travel + Leisure ότι έπρεπε να δοκιμάσει διάφορες τεχνικές για να διαχειριστεί τον τρόμο που νιώθει όταν βρίσκεται σε αεροπλάνο.

Η Άνιστον αποκάλυψε ότι συνήθιζε να κάνει γραφικές κινήσεις για να «ξορκίσει το κακό».

Η Άνιστον «χτυπούσε το εξωτερικό του αεροσκάφους με τη δεξιά της παλάμη και πάντα έμπαινε μέσα στο αεροσκάφος με το δεξί της πόδι». Σήμερα πια έχει υιοθετήσει άλλες πρακτικές.

«Κάνω υπνοθεραπεία τον τελευταίο καιρό και ένα από τα πράγματα που δουλεύω είναι να απορρίψω από μέσα μου κάθε δεισιδαιμονία», εξήγησε η Άνιστον. «Έχει σοκαριστικά καλά αποτελέσματα!»

Η Άνιστον υποστήριξε επίσης ότι «ένας καλός διαλογισμός εν ώρα πτήσης είναι αποτελεσματικός».

Στη νέα συνέντευξη της η Άνιστον είπε ότι η Ιαπωνία και οι Μαλδίβες είναι οι δύο «ονειρεμένοι ταξιδιωτικοί προορισμοί της».

«Όλοι πρέπει να επισκεφτούν αυτά τα μέρη μια φορά στη ζωή τους» είπε η Άνιστον ενώ ξεχώρισε το Καουάι της Χαβάης -όπου γύρισε το Just Go With It του 2011- ως το «αγαπημένο» μέρος της για τα γυρίσματα.

Δεύτερη επιλογή της είναι η λίμνη Κόμο στην Ιταλία, όπου έκανε γυρίσματα για το Murder Mystery με συμπρωταγωνιστή της τον Άνταμ Σάντλερ.

Η Άνιστον αναφέρθηκε επίσης και στη «διαβόητη μανία» της να φορτώνει τις βαλίτσες της με «υπερβολικά πολλά ρούχα».

«Απλώς δεν ξέρεις πού θα είσαι μια συγκεκριμένη μέρα ή σε τι διάθεση θα είσαι», εξήγησε προσθέτοντας ότι οι φίλοι της «εκτιμούν πραγματικά» όλα τα ρούχα που μπορούν να δανειστούν από τη γκαρνταρόμπα της όταν ταξιδεύουν μαζί της.