«Η Αθήνα είναι πρώτος προορισμός σε όλη την Ελλάδα και μάλιστα με σταθερότητα. Πέρυσι υποδεχτήκαμε 8 εκατ. ευρώ και φέτος ετοιμαζόμαστε για 10 εκατ. επισκέπτες», επισήμανε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μιλώντας στον ΟΤ, στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum X.

«Για να υποστηρίξουμε το τουριστικό προϊόν μας, προχωρήσαμε σε μια μελέτη φέρουσας ικανότητας, προκειμένου να απελευθερώσουμε υπερκορεσμένες περιοχές, όπως στο Κέντρο, στο Κουκάκι, στο Μοναστηράκι, παγώνοντας τα Airbnb και δίνοντας τη δυνατότητα να ανακατευθύνουμε τους επισκέπτες σε άλλες περιοχές όπως η Ακαδημία Πλάτωνος και να rebrandάρουμε την Αθήνα», πρόσθεσε ο δήμαρχος Αθηναίων.





Ανάγκη για υποδομές

Για να πραγματοποιηθεί αυτό, απαιτούνται υποδομές, σύμφωνα με τον κ. Δούκα. «Υπάρχει πρόβλεψη για να καθαρίσουμε μια πόλη με 700.000 κατοίκους, ωστόσο για κάποιους μήνες έρχονται εκατομμύρια, οπότε πρέπει να κάνουμε προσαρμογές. Προμηθευτήκαμε μικρά οχήματα για να κινούνται σε μικρά στενά, προχωρήσαμε στην εγκατάσταση υπόγειων κάδων, προσλάβαμε προσωπικό 300 άτομα με συμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να καταλάβουμε ότι τα σκουπίδια έχουν αξία».

Το στεγαστικό θέμα

Για την πρωτοβουλία σε επίπεδο δημάρχων Mayor for Housing, μίλησε ο κ. Δούκας, κατά την οποία «αρκετοί δήμαρχοι – με moto all we need is house- προσπαθούμε να πείσουμε την Ευρώπη ότι η πρώτη προτεραιότητα είναι τα σπίτια. Για το λόγο αυτό κάναμε μια πρώτη συνάντηση με τον επίτροπο Γιόργκενσεν και είχαμε μια πρώτη δέσμευση ότι θα περιληφθούν οι προτάσεις μας, οπότε και παρουσιάζουμε την πρωτοβουλία αυτή στις 13 Μαΐου στις Βρυξέλλες».

Όπως επισημαίνει ο κ. Δούκας, «καλό είναι το πρόγραμμα ReArm Europe, ωστόσο το Νο.1 θέμα ασφάλειας είναι η κοινωνική κατοικία και πρέπει να επενδύσουμε εκεί. Όταν επισκέπτομαι τις Βρυξέλλες, μάλιστα, με ρωτούν συνέχεια “δήμαρχε είναι αλήθεια ότι δεν έχετε καθόλου κοινωνικές κατοικίες” και απαντώ “ναι, είναι αλήθεια”».

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να γίνει αντιληπτό πως εάν το αστικό κέντρο θα είναι μόνο τουρίστες, θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα και αμφισβήτηση και άγχος στους κατοίκους. Και αυτό θα έχει και μια πολιτική χροιά, καθώς ο κόσμος θα αρχίσει να επιλέγει ακραίες φωνές».

Πώς θα γίνουν καλύτερες οι πόλεις μας

Την ανάγκη για μια σύμπραξη επιστημόνων που θα δημιουργήσει έναν οδικό χάρτη για το μέλλον των πόλεων τόνισε ο κ. Δούκας. «Με αυτή τη σκέψη, αποφασίσαμε κι εμείς να ανοίξουμε με μια σειρά από δράσεις του ΕΚΠΑ στην πόλη και να παρουσιάσουμε σχέδια για το πώς μετασχηματίζουμε περιβαλλοντικά τις πόλεις».

«Όλοι χρειάζονται. Ο δήμος, τα πανεπιστήμια, ο ιδιωτικός τομέας, με τη συνδρομή της τεχνολογίας και της ΑΙ, για το πώς μια πόλη θα αποκτήσει διαλειτουργικότητα, θα γίνει πιο έξυπνη, πιο βιώσιμη. Εξάλλου, η ψηφιοποίηση μπορεί να κάνει καλύτερη τη ζωή των πολιτών – το είδαμε για παράδειγμα σε μια έκτακτη κατάσταση όπως η πανδημία», σημείωσε ο κ. Δούκας, αναφερόμενος σε μια σειρά από κινήσεις βελτιστοποίησης, στις οποίες προέβη ο δήμος Αθηναίων.

«Σταματήσαμε τα… τεφτέρια και με ένα tablet οι δημοτικοί αστυνομικοί μπορούν να περνούν κατευθείαν τις κλήσεις. Έχουμε δημιουργήσει έναν ψηφιακό βοηθό για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς τηλέφωνα, όπως και 3D animation για εικονικές ξεναγήσεις μνημείων και χώρων για άτομα που δεν μπορούν να φτάσουν σε αυτά. Προχωρήσαμε σε αστικές αναπλάσεις με πράσινο βασισμένοι σε μετρήσεις ρύπων, επενδύσαμε σε τεχνολογία σε θέματα ασφάλειας, ώστε να υπάρχει μηδενική δυνατότητα για παραβάσεις. Και τώρα προχωράμε σε ένα κομμάτι που αποκαλούμε “Έξυπνη γειτονιά” – να πάρουμε δηλαδή αποφάσεις με συνδιαμόρφωση απόψεων σε τοπικό επίπεδο και στις 7 κοινότητες – και μετά να ενσωματώνονται στις αποφάσεις του δήμου».

Ζώνες και πάρκινγκ

Για το τρομακτικό πρόβλημα που αποτελεί το πάρκινγκ για την Αθήνα, εξήγησε ο κ. Δούκας πως «ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε με σοβαρότητα για ζώνες και ένα πλάνο με ελεγχόμενη στάθμευση για κατοίκους. Έχουμε τα περισσότερα αυτοκίνητα και ανά οικογένεια και σε κέντρο πόλης σε σχέση με ευρωπαϊκές πόλεις. Είναι δυνατόν όμως σε ώρες αιχμής να κυκλοφορούν τόσα αυτοκίνητα με ένα μόνο άτομο; Χρειάζεται εφαρμογή και έλεγχος να μην επιτρέπεται αυτό, όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις», κατέληξε ο δήμαρχος Αθηναίων.