Δραματική είναι η κατάσταση στη Μάνταλεϊ της Μιανμάρ που επλήγη από τον φονικό και καταστροφικό σεισμό της περασμένης Παρασκευής 28 Μαρτίου.

Το BBC Burmese γράφει χαρακτηριστικά ότι η Μανταλέι ήταν κάποτε γνωστή ως η πόλη του χρυσού, γεμάτη από λαμπερές παγόδες και βουδιστικούς τύμβους, αλλά αυτό που κυριαρχεί στην πρώην βασιλική πρωτεύουσα της Μιανμάρ είναι η μυρωδιά του θανάτου.

Κάτοικος περιγράφει ότι υπήρχαν τόσα πολλά πτώματα από τον σεισμό που χρειάστηκε να «αποτεφρωθούν σε στοίβες».

Ο απολογισμός των νεκρών από τον σεισμό και μια σειρά μετασεισμών ξεπέρασε τις 2.700, ενώ 4.521 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται, δήλωσε ο αρχηγός του στρατού του χουντικού καθεστώτος της Μιανμάρ, Μιν Αούνγκ Χλάινγκ. Οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να αυξηθούν.

Οι κάτοικοι της δεύτερης πολυπληθέστερης πόλης της ασιατικής χώρας λένε ότι έχουν περάσει άγρυπνες νύχτες περιπλανώμενοι στους δρόμους σε απόγνωση, καθώς τα αποθέματα τροφίμων και νερού λιγοστεύουν, αναφέρει το BBC Burmese.

Η κάτοικος της Μάνταλεϊ που μίλησε για πτώματα που «αποτεφρώνονται σε στοίβες» έχασε τη θεία της στον σεισμό.

«Αλλά το πτώμα της ανασύρθηκε από τα ερείπια μόνο δύο ημέρες αργότερα, στις 30 Μαρτίου», δήλωσε η 23χρονη φοιτήτρια Τζ. (σ.σ. για λόγους ασφαλείας δεν είπε ολόκληρο το όνομά της).

Οι ανεπαρκείς υποδομές και οι εμφύλιες συγκρούσεις δυσχεραίνουν σημαντικά την προσπάθεια αρωγής στη Μιανμάρ, όπου ο στρατός έχει ιστορικό καταστολής που θυμίζει τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται καθώς οι διασώστες αποκτούν πρόσβαση σε περισσότερα κτίρια που κατέρρευσαν και αποκομμένες περιοχές.

Η Τζ., η οποία ζει στην περιοχή Μαχαουνγκμιάι στη Μάνταλεϊ, ζαλιζόταν λόγω της στέρησης ύπνου.

Πολλοί κάτοικοι ζουν σε σκηνές – ή και σε τίποτα – κατά μήκος των δρόμων, φοβούμενοι πως ό,τι έχει απομείνει από τα σπίτια τους δεν θα αντέξει τους μετασεισμούς.

«Έχω δει πολλούς ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, να σκύβουν και να κλαίνε γοερά στους δρόμους», δήλωσε η J.

Επιζώντες εξακολουθούν να εντοπίζονται στην πόλη. Η Πυροσβεστική δήλωσε ότι διέσωσε 403 ανθρώπους στη Μάνταλεϊ τις τελευταίες τέσσερις ημέρες και ανέσυρε 259 πτώματα.

Ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων πιστεύεται ότι είναι πολύ υψηλότερος από την επίσημη εκδοχή.

Σε τηλεοπτική ομιλία του σήμερα Τρίτη, ο Μιν Αούνγκ Χλάινγκ δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να ξεπεράσει τις 3.000, αλλά το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ δήλωσε την Παρασκευή ότι «ένας αριθμός νεκρών άνω των 10.000 είναι πολύ πιθανός» με βάση τη θέση και το μέγεθος του σεισμού.

Τα μικρά παιδιά έχουν υποστεί ιδιαίτερα τραύματα από την καταστροφή.

Ένας ντόπιος πάστορας δήλωσε στο BBC ότι ο οκτάχρονος γιος του έχει ξεσπάσει ξαφνικά σε κλάματα αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες, αφού είδε τμήματα της γειτονιάς του να θάβονται κάτω από τα συντρίμμια μέσα σε μια στιγμή.

«Βρισκόταν στο υπνοδωμάτιο στον επάνω όροφο όταν έγινε ο σεισμός και η γυναίκα μου φρόντιζε τη μικρότερη αδελφή του, οπότε κάποια συντρίμμια έπεσαν πάνω του», δήλωσε ο Ρουάτε, ο οποίος έδωσε μόνο το μικρό του όνομα.

«Χθες είδαμε πτώματα να ανασύρονται από γκρεμισμένα κτίρια στη γειτονιά μας», είπε ο ίδιος, ο οποίος ζει στην περιοχή Πιγκιτάγκον.

«Είναι πολύ απογοητευτικό. Η Μιανμάρ έχει πληγεί από τόσες πολλές καταστροφές, άλλες φυσικές και άλλες ανθρωπογενείς. Όλοι έχουν κουραστεί τόσο πολύ. Αισθανόμαστε απελπισμένοι και αβοήθητοι», πρόσθεσε.

Ένας μοναχός που ζει κοντά στην πολυκατοικία Sky Villa, ένα από τα κτίρια που επλήγησαν περισσότερο, με έξι από τους 12 ορόφους της να πέφτουν λόγω του σεισμού, δήλωσε στο BBC Burmese ότι ενώ κάποιοι άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί, «μόνο πτώματα ανασύρθηκαν» τις τελευταίες 24 ώρες.

«Ελπίζω αυτό να τελειώσει σύντομα. Υπάρχουν πολλά πτώματα ακόμα μέσα, νομίζω περισσότερα από εκατό», είπε.

Τα κρεματόρια κοντά στη Μάνταλεϊ είναι υπερπλήρη, ενώ οι αρχές έχουν ξεμείνει από σάκους για πτώματα, μεταξύ άλλων προμηθειών, όπως τρόφιμα και πόσιμο νερό.

Στην πόλη διακρίνονται τα ερείπια των κατεστραμμένων παγόδων και των χρυσών πύργων.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Photo shows the aftermath of the Mahamuni Pagoda in Mandalay, Myanmar from powerful earthquake. pic.twitter.com/7hpKMkJQm7

— AZ Intel (@AZ_Intel_) March 28, 2025