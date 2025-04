Εκλογές γίνονται σήμερα στη Φλόριντα για να καλυφθεί η θέση στη Βουλή των Αντιπροσώπων που έμεινε «ορφανή» μετά την επιλογή του Μάικ Γουόλτζ στη θέση του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία είναι τα δύο σώματα που συγκροτούν το Κογκρέσο.

Τη Δευτέρα το απόγευμα ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, Τζος Γουίλ σε ομιλία του στην Οκάλα της Φλόριντα προέβλεψε ότι, σε λιγότερο από 24 ώρες, θα έγραφε ιστορία με την κατάκτηση μιας σταθερά ρεπουμπλικανικής έδρας στο Κογκρέσο, συμβάλλοντας στην απόσπαση του ελέγχου της Βουλής των Αντιπροσώπων από τους Ρεπουμπλικάνους.

«Η ατζέντα τους για το 2025 σταματά εδώ», υποσχέθηκε ο καθηγητής μαθηματικών σε δημόσιο σχολείο, καταφερόμενος εναντίον του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Έλον Μασκ για την περικοπή των κυβερνητικών υπηρεσιών και του προσωπικού.

Μόλις μια ώρα νωρίτερα, σε τηλεδιάσκεψη, ο Ράντι Φάιν, ο Ρεπουμπλικανός αντίπαλός του στις ειδικές εκλογές της Τρίτης, έστειλε ένα παρόμοιο μήνυμα – αν και το διατύπωσε ως προειδοποίηση, όχι ως υπόσχεση, όπως αναφέρει το BBC.

«Οι Δημοκρατικοί είναι τρελοί», είπε. «Θα κάνουν ό,τι χρειαστεί για να σταματήσουν την ατζέντα του Ντόναλντ Τραμπ».

Ανάρτηση του Ράντι Φάιν στο Χ για τις εκλογές:

It all comes down to this.

TOMORROW IS ELECTION DAY! 🇺🇸

Make a plan and let your friends and family know to vote for Trump-Endorsed Randy Fine for Congress! pic.twitter.com/tBcz4rEpdf

— Senator Randy Fine (@VoteRandyFine) March 31, 2025