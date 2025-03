Μπέλα Ράμσι: Ο λόγος που αποφάσισε να μοιραστεί δημόσια τη διάγνωση του αυτισμού

«Αισθάνομαι υπέροχα γι’ αυτό» δήλωσε η 21χρονη ηθοποιός, Μπέλα Ράμσι, η οποία είναι μη δυαδική αλλά αδιαφορεί για το με ποιες αντωνυμίες αναφέρεται, στο Entertainment Tonight στην πρεμιέρα του κόκκινου χαλιού της 2ης σεζόν του The Last of Us, στο Λος Άντζελες, τη Δευτέρα.

«Είναι απλά σαν διασκέδαση και απλά… έλεγα ότι μπορώ τώρα… είναι ένας τρόπος που οι άνθρωποι θα με βλέπουν σαν: «Γιατί η Μπέλα είναι λίγο περίεργη;»». συνέχισε η Ράμσι.

«Και τώρα καταλαβαίνουν γιατί. Είμαι σαν να λέω, τώρα ξέρετε».

«Να καταλάβω τον εαυτό μου…»

Η Μπέλα Ράμσι εξήγησε ότι δεν αμφιταλαντευόταν για το αν θα έπρεπε να μοιραστεί τη διάγνωσή της δημοσίως.

«Δεν αισθανόμουν ότι θα έπαιρνα κάποια μεγάλη απόφαση όταν θα το έλεγα στον κόσμο» είπε. «Το ανακάλυψα, μου κάνει πιο εύκολη την καθημερινότητά μου και με βοηθάει να καταλάβω τον εαυτό μου».

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην το γνωρίζει ο κόσμος» πρόσθεσε η Ράμσι. «Αν μη τι άλλο, είναι πιο απελευθερωτικό για μένα». Μιλώντας στο Extra TV στο κόκκινο χαλί, η Ράμσι σχολίασε τις «όμορφες» αντιδράσεις που έχει λάβει από τότε που μοιράστηκε τα προσωπικά της νέα.

«Είναι απλά ωραίο να είμαι εδώ και να είμαι ο εαυτός μου όπως ήμουν πάντα, αλλά τώρα οι άνθρωποι ξέρουν ότι αν είμαι λίγο περίεργη… κι αυτός είναι ο λόγος»

Ελπίδα και ενθάρρυνση

«Έχω λάβει μερικά πολύ όμορφα μηνύματα από ανθρώπους στους οποίους μπόρεσα να μιλήσω γι’ αυτό και να τους δώσω ελπίδα και ενθάρρυνση, κάτι που ήταν πραγματικά καταπληκτικό για τους νέους ανθρώπους που αγωνίζονται και που μόλις έχουν διαγνωστεί και δεν ξέρουν τι σημαίνει αυτό.

»Ήταν πολύ ωραίο να αισθάνομαι ότι ήμουν ένα είδος φωτός για αυτούς τους ανθρώπους» είπε.

«Είναι απλά ωραίο να είμαι εδώ και να είμαι ο εαυτός μου όπως ήμουν πάντα, αλλά τώρα οι άνθρωποι ξέρουν ότι αν είμαι λίγο περίεργη… κι αυτός είναι ο λόγος» πρόσθεσε η Ράμσι.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη βρετανική Vogue, η Μπέλα Ράμσι αποκάλυψε ότι η διάγνωσή της έγινε χάρη σε ένα μέλος του συνεργείου του The Last of Us με μια αυτιστική κόρη που υπέθεσε ότι ο ηθοποιός μοιράζεται την ίδια πάθηση

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη bella ramsey daily (@bellaramseydaily)

«Αλλόκοτη και μοναχική»

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στη βρετανική Vogue, η Μπέλα Ράμσι αποκάλυψε ότι η διάγνωσή της έγινε χάρη σε ένα μέλος του συνεργείου του The Last of Us με μια αυτιστική κόρη που υπέθεσε ότι ο ηθοποιός μοιράζεται την ίδια πάθηση.

Η Ράμσι περιέγραψε τον εαυτό της ως «αλλόκοτο και μοναχικό» και είπε ότι «πάντα αναρωτιόταν» αν είχε αυτισμό, οπότε ανακουφίστηκε όταν πήρε την επιβεβαίωση.

«Μου δίνει τη δυνατότητα να περπατώ στον κόσμο με περισσότερη χάρη προς τον εαυτό μου, επειδή δεν μπορώ να κάνω τις εύκολες καθημερινές εργασίες που όλοι οι άλλοι φαίνεται να μπορούν να κάνουν» παραδέχτηκε για την «απελευθερωτική» διάγνωσή της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη bella ramsey daily (@bellaramseydaily)

Χειροκίνητη κοινωνικοποίηση

«Πάντα παρακολουθούσα και μάθαινα από τους ανθρώπους» συνέχισε η ηθοποιός του Game of Thrones.

«Το να πρέπει να μαθαίνω χειροκίνητα πώς να κοινωνικοποιούμαι και να αλληλεπιδρώ με τους ανθρώπους γύρω μου με βοήθησε στην υποκριτική. Μου λένε τι να φορέσω, πώς να σταθώ, πού να σταθώ και τι να φάω».

Η Μπέλα Ράμσι πρωταγωνιστεί στο The Last of Us μαζί με τον Πέντρο Πασκάλ, ο οποίος επίσης παρευρέθηκε στην πρεμιέρα στο κόκκινο χαλί και μίλησε για το πρόσφατο ραντεβού του με την Τζένιφερ Άνιστον.

*Η 2η σεζόν της σειράς The Last of Us θα κάνει πρεμιέρα στις 13 Απριλίου στο HBO και στο Max.

*Με στοιχεία από nypost | Αρχική Φωτό: Μπέλα Ράμσι / Instagram bella ramsey daily