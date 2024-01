The Last of Us: Επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή της Kaitlyn Dever ως Abby

Ανακοινώθηκε και επίσημα η ηθοποιός που θα ενσαρκώσει το σημαντικότερο πρόσωπο της πολυαναμενόμενης δεύτερης σεζόν του «The Last of Us».

Ο λόγος για την Abby Anderson, την οποία θα υποδυθεί η ηθοποιός Kaitlyn Dever, επιβεβαιώνοντας τις φήμες πως ήταν η επικρατέστερη επιλογή των Craig Mazin και Neil Druckmann για να υποδυθεί την live action version του χαρακτήρα στο The Last of Us Part II.

«Όπως και στην πρώτη σεζόν έτσι και στην δεύτερη κάναμε το ίδιο casting: Αναζητούμε ηθοποιούς παγκόσμιας κλάσης για να ενσαρκώσουν τις ψυχές των χαρακτήρων του βασικού υλικού» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι συν δημιουργοί, Craig Mazin και Neil Druckmann.

Η επίσημη ανακοίνωση ήρθε από τα social media του Max στο X και σχολιάστηκε μάλιστα από τον επίσημο λογαριασμό της Naughty Dog.

We’re thrilled that Kaitlyn Dever is joining @TheLastOfUsHBO Season 2 as Abby! We can’t wait to see her journey unfold on TV. 💪 https://t.co/BZRimbXww6 — Naughty Dog (@Naughty_Dog) January 9, 2024

Ποια είναι η Abby Anderson

Όσοι έχουν παίξει το παιχνίδι The Last of Us τότε γνωρίζουν πολύ καλά περί τίνος πρόκειται. Είναι ο χαρακτήρας που φέρνει τα πάνω κάτω και θα την δούμε στο νέο κύκλο να πλαισιώνει αρμονικά το αχτύπητο δίδυμο Joel και Ellie, από τους Pedro Pascal και Bella Ramsey.

To ΗΒΟ περιγράφει τον χαρακτήρα της ως «μια ικανή στρατιώτης με ασπρόμαυρη άποψη για τον κόσμο, που θα αμφισβητηθεί καθώς αναζητά εκδίκηση για όσους αγάπησε».

Όσα ξέρουμε για την δεύτερη σεζόν

Μέσα στην δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου αναμένεται να ξεκινήσουν τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν και αναμένεται να ενσωματώνει σκηνές από τα «Lost Levels» του. Στα νέα επεισόδια θα δούμε και τους Gabriel Luna (Terminator: Dark Fate), Nico Parker (Dumbo), Nick Offerman (Parks & Rec), Storm Reid (Euphoria), Merle Dandridge (Greenleaf), Jeffrey Pierce (The Foreigner), Troy Baker (The Last of Us game, Death Stranding, Uncharted), Ashley Johnson (Blindspot), Lamar Johnson (Your Honor), Keivonn Woodard, Graham Greene (American Gods) και Elaine Miles (Smoke Signals).

Σύμφωνα με το HBO, η σειρά αναμένεται να βγει επίσημα στον αέρα εντός του 2025.

