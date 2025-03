Η βρετανική ομάδα ακτιβιστών Led by Monkeys δημοσίευσε ένα βίντεο τη Δευτέρα στο οποίο βλέπουμε ένα αυτοκίνητο Tesla να σέρνει μία σβάρνα και να χαράζει στην άμμο το μήνυμα «Μην αγοράζετε Tesla».

Ακριβώς δίπλα από το μήνυμα υπάρχει και ένα σχέδιο του Έλον Μασκ να χαιρετά ναζιστικά, όπως είχε κάνει στα τέλη Ιανουαρίου σε μια συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ.

Δείτε το στιγμιότυπο:

Remember when Democrats called MAGA rallies «Nazi rallies?»

President un-elect Elon Musk just did the Nazi Sieg Heil salute.

We were right.

Absolutely vile.pic.twitter.com/lg5xl2QpMM

— Art Candee 🍿🥤 (@ArtCandee) January 20, 2025