Ilha da Queimada Grande: Γιατί σε αυτό το νησί απαγορεύεται να πατήσει άνθρωπος;

Περίπου 33 χιλιόμετρα από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας βρίσκεται το Νησί των Φιδιών ή αλλιώς το Ilha da Queimada Grande, που στα πορτογαλικά σημαίνει «Μεγάλο Νησί της Καμένης Γης».

Αν και μοιάζει με έναν ακόμη φυσικό παράδεισο επί Γης, στο Νησί των Φιδιών (Snake Island) απαγορεύεται να πατήσει πόδι άνθρωπος.

Αιτία αποτελούν τα χιλιάδες δηλητηριώδη φίδια που φιλοξενεί το νησί. Μάλιστα, λέγεται πως υπάρχει ένα φίδι για κάθε τετραγωνικό μέτρο.

Ανάμεσα στα χιλιάδες φίδια που κατοικούν στο νησί, βρίσκεται και το Bothrops insularis. Πρόκειται για ένα είδος οχιάς που δεν απαντάται πουθενά αλλού στον κόσμο.

Με μήκος μικρότερο του ενός μέτρου, θεωρείται ως ένα από τα πιο επικίνδυνα φίδια στον πλανήτη.

Το δηλητήριo του Bothrops Insularis είναι έως και πέντε φορές πιο ισχυρό από αυτό του στενού συγγενή του, του Bothrops jararacá. Σύμφωνα με μελέτες, ένα δάγκωμα μπορεί να προκαλέσει μυϊκή νέκρωση, εγκεφαλική αιμορραγία, έντονο έμετο και εντερική αιμορραγία.

Η ταχύτητα με την οποία δρα το δηλητήριο καθιστά αδύνατη την εφαρμογή αντιδότου ή την παροχή ιατρικής βοήθειας στον απαραίτητο χρόνο. Υπολογίζεται ότι αν ένα τέτοιο φίδι δάγκωνε κάποιον στο νησί, το θύμα θα επιβίωνε μόνο για 30 δευτερόλεπτα.

Snake Island 🐍

Off the coast of Brazil lies the infamous Ilha da Queimada Grande. Home to thousands of deadly golden lancehead vipers, it’s one of the most dangerous places on Earth.

📹 : geoallday pic.twitter.com/Fik2BOOmL5

— Visionaledge (@Visionaledge) October 11, 2024