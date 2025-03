Χούθι: «Η απάντησή μας στην επίθεση των ΗΠΑ θα είναι οδυνηρή» – Οι Φρουροί της Επανάστασης απαντούν στον Τραμπ

Αξιωματούχος των Χούθι, ο Αμπντούλ Ματζίντ αλ-Χανές, απείλησε τις ΗΠΑ ότι η απάντηση της οργάνωσης των ανταρτών από την Υεμένη θα είναι οδυνηρή μετά τις πολύνεκρες επιθέσεις των αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών.

«Η επιθετικότητα των ΗΠΑ είναι αδικαιολόγητη και συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας μας», τόνισε και πρόσθεσε ότι «η απάντηση θα είναι οδυνηρή και αποτρεπτική».

«Η Ουάσιγκτον δεν θα πετύχει τίποτα από την επιθετικότητά της και η αντίσταση θα συνεχίσει μέχρι την τελευταία της πνοή», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην υποστήριξη των Χούθι στους κατοίκους της Γάζας, ο αλ-Χανές δήλωσε ότι «η πολιορκία και η προσπάθεια να λιμοκτονήσει ο λαός μας δεν θα οδηγήσει στην ειρήνη. Οι δίαυλοι για διαπραγματεύσεις μπορούν να ανοίξουν… Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να εκδικηθεί την Τεχεράνη, ισχυριζόμενη ότι η Σαναά είναι ιρανικός βραχίονας, αλλά η απόφασή μας είναι ανεξάρτητη και η επιρροή του Ιράν είναι ελάχιστη. Βρισκόμαστε σε κατάσταση αυτοάμυνας».

Δείτε σχετική ανάρτηση για τις επιθέσεις στην Υεμένη:

BREAKING: Under President Trump’s orders, the U.S Navy’s Harry S. Truman Carrier Strike Group carried out an attack on a Houthi target in Sanaa, the capital of Yemen.

The strikes targeted the Houthis’ drones, air defenses, and missiles to free up Red Sea shipping lanes. pic.twitter.com/PQbjA7Gr19

— Intel Tower🗽 (@inteltower) March 15, 2025