Αμερικανικές επιδρομές κατά στόχων των Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο χρόνος σας τελείωσε και οι επιθέσεις σας πρέπει να σταματήσουν, αρχής γενομένης από σήμερα. Αν όχι, η κόλαση θα πέσει επάνω σας και δεν θα έχετε ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα απευθυνόμενος στους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Η ανάρτηση του Τραμπ:

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας των Χούθι, υπάρχουν τουλάχιστον εννέα νεκροί άμαχοι μετά τις αμερικάνικες επιθέσεις.

Νωρίτερα, το δίκτυο Al Masirah TV των Χούθι μετέδωσε ότι επίθεση πραγματοποιήθηκε κατά της πρωτεύουσας Σαναά, χωρίς άλλα στοιχεία.

Απευθυνόμενος προς το Ιράν, o Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε: «Η υποστήριξη προς τους τρομοκράτες Χούθι πρέπει να σταματήσει αμέσως».

Στα social media έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν φωτογραφίες και βίντεο από τις αμερικανικές επιδρομές στην Υεμένη.

🚨BREAKING: TRUMP ORDERS STRIKES ON HOUTHI TARGETS IN YEMEN—RADARS, MISSILES, DRONES HIT

U.S. forces have launched airstrikes on pro-Iran Houthi sites in Sanaa, Yemen, targeting radar systems, missile launchers, and drone facilities.

Israeli media confirms Israel was not… https://t.co/vSzvZXBXJ0 pic.twitter.com/GSlW5iaTit

March 15, 2025