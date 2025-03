Οι Χούθι, αντάρτικη οργάνωση στην Υεμένη, ξαναρχίζουν τις επιθέσεις τους σε πλοία του Ισραήλ που συνεχίζει να μπλοκάρει την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Την ανακοίνωση έκανε ο ηγέτης της οργάνωσης, Αμπντούλ-Μαλίκ αλ-Χούθι που τόνισε ότι: «Η απόφαση για την απαγόρευση των εχθρικών πλοίων να πλέουν στην Ερυθρά Θάλασσα, το Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, τον Κόλπο του Άντεν και την Αραβική Θάλασσα τέθηκε σε ισχύ», δήλωσε ο αλ-Χούθι.

Υπενθυμίζεται ότι οι Χούθι είχαν δώσει τελεσίγραφο τεσσάρων ημερών στο Ισραήλ να αλλάξει τη στάση του.

Οι Χούθι πραγματοποίησαν επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα σε όλη τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ κατά της Γάζας.

«Κάθε ισραηλινό πλοίο που διασχίζει τη δηλωμένη περιοχή επιχειρήσεων θα στοχοποιείται», είπε ο αλ-Χούθι.

Δείτε σχετικό βίντεο:

🇵🇸🇾🇪⚔🇺🇸🇮🇱 Yemeni Ansar Allah leader: If the Israeli enemy continues to starve Gaza, we will take escalating steps/All options are on the table

Sayyed Abdul Malik Badreddin Houthi in support of the people of Gaza:

Israel takes steps with American help

