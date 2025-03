Αμερικανικές επιθέσεις έγιναν στην Υεμένη σε θέσεις των Χούθι που είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν εννέα άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας των ανταρτών.

Η CENTCOM (η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή) ανάρτησε βίντεο στο Χ από τις επιθέσεις των μαχητικών αεροσκαφών της.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

CENTCOM Forces Launch Large Scale Operation Against Iran-Backed Houthis in Yemen

On March 15, U.S. Central Command initiated a series of operations consisting of precision strikes against Iran-backed Houthi targets across Yemen to defend American interests, deter enemies, and… pic.twitter.com/u5yx8WneoG

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 15, 2025