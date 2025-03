Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ κάλεσε τις ΗΠΑ να σταματήσουν τις αεροπορικές επιδρομές κατά των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Λαβρόφ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, πρόσθεσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

«Απαντώντας στα επιχειρήματα του Αμερικανού εκπροσώπου, ο Σεργκέι Λαβρόφ υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση παύση της χρήσης ισχύος και τη σημασία που έχει όλες οι πλευρές να δεσμευτούν σε πολιτικό διάλογο προκειμένου να βρεθεί λύση που θα αποτρέψει περαιτέρω αιματοχυσία», σύμφωνα με το υπουργείο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, ότι έδωσε εντολή για την έναρξη ευρείας κλίμακας αεροπορικών επιδρομών κατά των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών Χούθι της Υεμένης λόγω των επιθέσεών τους σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η ανάρτηση στο Truth Social:

Οι αρχές των ανταρτών Χούθι ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την έναρξη των αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν πολλές ημέρες, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων.

Το βίντεο της CENTCOM για τις αμερικανικές επιθέσεις στην Υεμένη:

CENTCOM Forces Launch Large Scale Operation Against Iran-Backed Houthis in Yemen

On March 15, U.S. Central Command initiated a series of operations consisting of precision strikes against Iran-backed Houthi targets across Yemen to defend American interests, deter enemies, and… pic.twitter.com/u5yx8WneoG

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 15, 2025