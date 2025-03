Γεραπετρίτης για τραγωδία στη Βόρεια Μακεδονία: Έτοιμη η Ελλάδα να παράσχει κάθε απαραίτητη βοήθεια

Την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει κάθε απαραίτητη βοήθεια στη Βόρεια Μακεδονία εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Τίμτσο Μουτσούνσκι. Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους θανάτους που προκλήθηκαν από τη φωτιά στο νυχτερινό κέντρο στην πόλη Κότσανη της Βόρειας Μακεδονίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει κάθε απαραίτητη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων σωστικών ομάδων διάσωσης και ιατρικής υποστήριξης.

