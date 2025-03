Φωτιά με 51 -μέχρι στιγμής- νεκρούς, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο νυχτερινό κέντρο «Pulse Disco Club» στην πόλη Κότσανη, στη Βόρεια Μακεδονία.

Η φωτιά προκλήθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, περί τις 03:00, ωστόσο εικάζεται ότι ξεκίνησε από τη χρήση πυροτεχνημάτων.

Ο αριθμός των νεκρών είναι 51 -μέχρι στιγμής-, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάντσε Τοσκόφσκι σε συνέντευξη τύπου. Κατά τις ίδιες αναφορές, στο σημείο όταν ξέσπασε η πυρκαγιά βρισκόντουσαν 1.500 άτομα. Ταυτόχρονα, τραυματίστηκαν 118 άτομα, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Αρμπέν Ταραβάρι.

North Macedonia: At least 50 people died in a fire in a disco in Kočani

Video: https://t.co/NfIJloWjBO pic.twitter.com/LwCR0I4w6i

— Календар News (@KalendarNews) March 16, 2025