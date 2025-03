Τραγωδία στη Βόρεια Μακεδονία: Αίτημα των Σκοπίων για διακομιδές σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης

Αίτημα για διακομιδές τραυματιών σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης απηύθυναν οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας, σύμφωνα με πληροφορίες του in, μετά την τραγωδία σε νυχτερινό κέντρο στο Κότσανη όπου τουλάχιστον 51 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 118 τραυματίστηκαν.

Τα ασθενοφόρα μεταφέρουν τραυματίες σε όλα τα νοσοκομεία της Βόρειας Μακεδονίας. Η πόλη Κότσανη βρίσκεται 120 χιλιόμετρα μακριά από τα Σκόπια.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Τίμτσο Μουτσούνσκι. Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους θανάτους που προκλήθηκαν από τη φωτιά. Ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει κάθε απαραίτητη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων σωστικών ομάδων διάσωσης και ιατρικής υποστήριξης.

FM George Gerapetritis had a 📞 conversation with the FM of North Macedonia Timcho Mucunski. 🇬🇷 FM extended his condolences for the loss of life caused by the tragic fire that broke out last night in the town of Kocani. pic.twitter.com/AglyLYJ5ie

