Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ ζήτησε να «σιγήσουν τα όπλα στην Ουκρανία» μετά την ολοκλήρωση της τηλεσύσκεψης της «συμμαχίας των προθύμων».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι δυνάμεις που συμμετείχαν στη συνάντηση θα συναντηθούν σε στρατιωτικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα αφού τα σχέδια για να εξασφαλιστεί μια ειρηνευτική συμφωνία περνούν σε «επιχειρησιακή φάση».

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου είπε ότι η προσέγγιση του Βλαντίμιρ Πούτιν «ναι, αλλά…» στην προτεινόμενη εκεχειρία δεν είναι αρκετά καλή και ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα πρέπει να διαπραγματευτεί «αργά ή γρήγορα», όπως αναφέρει ο Guardian.

Ο Στάρμερ κατηγόρησε τον Πούτιν ότι προσπαθεί να καθυστερήσει την ειρήνη και είπε ότι αυτή πρέπει να γίνει πραγματικότητα μετά από τρία και πλέον χρόνια πολέμου.

Ο Στάρμερ δήλωσε τα παραπάνω σε συνέντευξη Τύπου στην Ντάουνινγκ Στριτ μετά από την τηλεσύσκεψη της «συμμαχίας των προθύμων», στην οποία συμμετείχαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευρωπαϊκά κράτη, το ΝΑΤΟ, ο Καναδάς, η Ουκρανία, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία το πρωί του Σαββάτου.

Στη συνάντηση μίλησαν ο Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Ο Στάρμερ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Ο Πούτιν θα πρέπει αργά ή γρήγορα να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτή είναι λοιπόν η στιγμή. Αφήστε τα όπλα να σιγήσουν, αφήστε τις βάρβαρες επιθέσεις στην Ουκρανία να σταματήσουν μια για πάντα και συμφωνήστε σε κατάπαυση του πυρός τώρα».

Και πρόσθεσε: «Τώρα είναι η ώρα να συζητήσουμε για έναν μηχανισμό διαχείρισης και παρακολούθησης μιας πλήρους κατάπαυσης του πυρός και να συμφωνήσουμε σε σοβαρές διαπραγματεύσεις όχι απλώς για μια παύση, αλλά για μια διαρκή ειρήνη, υποστηριζόμενη από ισχυρές ρυθμίσεις ασφαλείας μέσω της συμμαχίας των προθύμων».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε ότι η συνάντηση οδήγησε σε «νέες δεσμεύσεις», μεταξύ άλλων για την ευρύτερη άμυνα και την ασφάλεια της Ευρώπης.

«Δεν θα κάτσουμε με σταυρωμένα τα χέρια και θα περιμένουμε από τον Πούτιν να δράσει», δήλωσε και σημείωσε ότι η πρωτοβουλία που πήρε για τη σημερινή σύσκεψη «είναι η πιο σημαντική από ποτέ».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Συμφωνήσαμε ότι θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την πίεση στη Ρωσία, θα συνεχίσουμε να παρέχουμε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και θα συνεχίσουμε να αυστηροποιούμε τους περιορισμούς στη ρωσική οικονομία, ώστε να αποδυναμώσουμε την πολεμική μηχανή του Πούτιν και να τον φέρουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και συμφωνήσαμε να επιταχύνουμε τις πρακτικές μας προσπάθειες για την υποστήριξη μιας πιθανής συμφωνίας. Έτσι, θα περάσουμε τώρα σε επιχειρησιακή φάση».

Δείτε σχετική ανάρτηση του Στάρμερ στο Χ:

To maintain the momentum towards a just and lasting peace, we must keep strengthening our support to Ukraine and increasing the pressure on Putin. pic.twitter.com/iaDP8HLjo7

Σχετικά με τη στρατιωτική συνάντηση της ερχόμενης Πέμπτης (20/3), ο Κιρ Στάρμερ είπε ότι αυτή θα οδηγήσει σε «ισχυρά και στιβαρά σχέδια για να συνταχθούμε πίσω από μια ειρηνευτική συμφωνία και να εγγυηθούμε τη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας».

Ο Στάρμερ είχε αποκαλέσει νωρίτερα την Ουκρανία και τον Ζελένσκι το «μέρος της ειρήνης».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «απολύτως προσηλωμένος στη διαρκή ειρήνη που χρειάζεται στην Ουκρανία και όλα όσα κάνει είναι προσανατολισμένα προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο Στάρμερ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ευρώπη πρέπει να βελτιώσει την άμυνα και την ασφάλειά της και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συνομιλεί καθημερινά με τις ΗΠΑ για τον πόλεμο.

Το Κίεβο έχει ήδη αποδεχτεί τα σχέδια για άμεση εκεχειρία 30 ημερών, αλλά την περασμένη Πέμπτη ο Πούτιν έθεσε αυστηρούς όρους που θέλει να τηρηθούν προτού η Ρωσία συμφωνήσει.

Σε αυτούς περιλαμβάνεται η εγγύηση ότι η Ουκρανία δεν θα επανεξοπλιστεί ή θα προχωρήσει σε επιστράτευση κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

«Ο Βολοντίμιρ είχε δεσμευτεί για μια 30ήμερη κατάπαυση του πυρός χωρίς όρους, αλλά ο Πούτιν προσπαθεί να καθυστερήσει, λέγοντας ότι πρέπει να υπάρξει μια επίπονη μελέτη πριν από την κατάπαυση του πυρός. Λοιπόν, ο κόσμος χρειάζεται δράση, όχι μελέτη, όχι κενά λόγια και όρους», είπε χαρακτηριστικά ο Στάρμερ.

Σήμερα Σάββατο, ο Ζελένσκι έγραψε στο Χ ότι οι ρωσικές δυνάμεις ενισχύονται κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της Ουκρανίας, γεγονός που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια επίθεση στην περιοχή του Σούμι.

I received a report from Commander-in-Chief Syrskyi.

Defense of our positions in the Donetsk region and other frontline areas. I am grateful to all Ukrainian units for their resilience and effectiveness in destroying the occupier. The situation in the Pokrovsk direction has been…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 15, 2025