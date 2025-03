Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συγκρότησε μια «αντιπροσωπεία» ενόψει της έναρξης διαπραγματεύσεων για την επίτευξη μιας «δίκαιης ειρήνης» με τη Ρωσία, με βάση διάταγμα που δόθηκε σήμερα Σάββατο στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με το κείμενο αυτό, ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου Αντρίι Γέρμακ, ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ και ο αναπληρωτής προσωπάρχης της προεδρίας Πάβλο Παλίσα θα μετέχουν σε αυτήν την επιτροπή που θα συζητά με τους «διεθνείς εταίρους» της Ουκρανίας.

Οι τέσσερις αξιωματούχοι αποτελούσαν την ουκρανική αντιπροσωπεία στις συζητήσεις που είχε την Τρίτη το Κίεβο στη Σαουδική Αραβία με τις ΗΠΑ, οι οποίες κατέληξαν σε μια πρόταση κατάπαυσης του πυρός για 30 ημέρες.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Κίεβο ο Ζελένσκι κατηγόρησε ωστόσο τη Μόσχα ότι καθυστερεί τις συζητήσεις για την επίτευξη εκεχειρίας 30 ημερών, με στόχο να ενισχύσει προηγουμένως τη θέση της στα πεδία των μαχών. Οι Ρώσοι «θέλουν μια πιο ισχυρή θέση πριν από την εκεχειρία. Η καθυστέρηση στη διαδικασία συνδέεται με το γεγονός ότι (…) θέλουν να βελτιώσουν τη θέση τους στο πεδίο της μάχης», υποστήριξε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε «περίπλοκο» το εδαφικό ζήτημα και είπε ότι θα πρέπει να συζητηθεί λεπτομερώς σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Τόνισε όμως ότι η Ουκρανία δεν θα αναγνωρίσει ποτέ ως ρωσικά τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς συζήτησαν οι Αμερικανοί με τους Ρώσους αξιωματούχους στις πρόσφατες συνομιλίες τους στη Μόσχα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν επειδή δεν συμφώνησε με την πρόταση για εκεχειρία μετά από τηλεσύσκεψη που είχε με Ευρωπαίους ηγέτες.

Η επικοινωνία έγινε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης της «συμμαχίας των προθύμων» που κάλεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ.

«Μιλήσαμε για το ποιος θα καθυστερήσει την ειρήνη και θα επιβραδύνει τα πάντα – και τώρα το βλέπουμε καθαρά. Μια κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε ήδη να έχει συμβεί, αλλά η Ρωσία κάνει τα πάντα για να την αποτρέψει», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Ο Πούτιν λέει επίσης ψέματα για το πώς μια κατάπαυση του πυρός είναι υποτίθεται πολύ περίπλοκη. Στην πραγματικότητα, όλα μπορούν να ελεγχθούν και το έχουμε συζητήσει αυτό με τους Αμερικανούς».

Η σχετική ανάρτηση στο Χ:

I addressed the meeting of European leaders stating that the path to peace must begin unconditionally. And if Russia doesn’t want this, then strong pressure must be applied until they do. Moscow understands one language. pic.twitter.com/4RewM39OJp

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 15, 2025